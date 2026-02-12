El Presidente designa a Maira Morla directora del INFOTEP
SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader designó a Maira Margarita Morla Pineda como directora general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).
Morla Pineda cuenta con más de tres décadas de experiencia dentro del INFOTEP, donde ha ocupado posiciones directivas de alto nivel. Hasta la fecha se desempeñaba como subdirectora general (2014-2026), luego de haber ejercido como gerente regional central, directora regional sur y suroeste, y responsable de distintas áreas estratégicas de apoyo a la competitividad empresarial y laboral.
Es licenciada en Contabilidad por la Universidad Dominicana O&M y posee maestrías en Alta Gerencia y en Educación por el INTEC, además de un posgrado en Administración de la Educación Técnica y de la Formación Profesional. Su perfil combina formación académica especializada con amplia capacitación en liderazgo, calidad, planificación estratégica, TICs e industria 4.0.
Durante su trayectoria ha impulsado proyectos de modernización tecnológica, energías renovables, certificaciones internacionales de calidad bajo normas ISO 9001, así como programas de articulación con sectores productivos nacionales e internacionales. También ha representado al país en escenarios como la Asamblea Mundial WorldSkills y congresos vinculados a economía circular, turismo, zonas francas y formación profesional.
sp-am
Dios mío de seguro este individo no debe tener madre primero que es una dama y tienen capacidad
Maira, es una excelente persona y muy capacitada.
Felicitaciones👌
Ma feita no podía ser.