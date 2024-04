Abinader define de «mártir» a medioambientalista asesinado

Luis Abinader

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader definió como un «mártir» al dirigente medioambientalista asesinado Francisco Ortiz Báez, luego de que denunciara la explotación indiscriminada del río Tireo en el municipio de Constanza, en la provincia de La Vega.

«Es un crimen bárbaro, me parece que hay dos personas identificadas ya por ese crimen, que podría estar resuelto rápidamente. En este Gobierno hemos prácticamente eliminado la toma de materiales de los ríos y los hemos sustituido por las minas secas», dijo el gobernante en su rueda de prensa de los lunes en el Palacio Nacional.

Ortiz Báez fue asesinado la semana pasada y su cuerpo hallado enterrado con disparos en la cabeza.

Familiares denunciaron su desaparición, luego de que denunciara sobre los daños al medio ambiente ocasionados por desaprensivos con la extracción de materiales del río Tireo.

Abinader, por otra parte, defendió su política de política para enfrentar los precios de la canasta básica, al destacar que «en todas las épocas» han subido los productos, pero que su Gobierno ha aplicado varios aumentos al salario mínimo para enfrentar esta situación.

Recordó que a raíz de la pandemia, los costos mundiales de los alimentos se elevaron y a su Gobierno le tocó enfrentar la mayor inflación desde 2007.

«Aquí la inflación no llegó a doble dígitos, a pesar de los altos precios a raíz de la pandemia. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) ha informado que nosotros reducimos la subalimentación de 8.3 % a 6.3 %, que fuimos, junto a Panamá, que logramos eso en estos últimos años», refirió.

Afirmó que la inflación que ha enfrentado el país llegó desde el exterior y que si se produce algún nivel de especulación el Gobierno acciona y sin hacer ruedas de prensa.

Abinader también tocó el tema de las denuncias sobre acciones de la Junta Central Electoral (JCE) que han formulado sectores de la oposición.

«Esta es la primera Junta Central Electoral totalmente independiente, no la preside un miembro de un comité político de ningún partido. Tiene el apoyo del 80 % de la sociedad dominicana. Ojalá que no hayan grupos que les interese restarle credibilidad, porque no obtuvieron los resultados que esperaban (en las elecciones municipales)», comentó.

En otro momento de sus declaraciones, Abinader afirmó que Haití atraviesa por una situación «sin precedentes» y que su Gobierno tiene mantener las deportaciones de ciudadanos indocumentados de ese país, porque no se puede dar ninguna muestra mínima (de debilidad) en cuanto a un país que, como Haití, atraviesa situaciones difíciles.

El jefe de Estado habló así al responder una pregunta sobre el incidente registrado entre agentes de migración y un miembro de la Policía Nacional, quien supuestamente fue maltratado al ser confundido con un haitiano indocumentado.

«Ese tipo de incidentes hay que evitarlos, la Policía y la Dirección General de Migración tienen que investigar. Estamos ofreciendo cursos de entrenamientos para los miembros de esa Dirección de Migración», refirió.