Abinader debe explicar fortuna 

El otrora candidato presidencial Luis Abinader ante una pregunta que le hizo el periodista Jorge Ramos en los estudios de Univisión en Miami 2016 sobre cuánto dinero tiene ahorita aunque dijo que tenía US $1.2 Millones no pudo dejar clara la fortuna de sus padres.

Pero en la Declaración de Patrimonio del presidente al incluir a sus padres, su suegro, sus hijos y su esposa, reportó una fortuna por más de $4,128 Millones en bienes y propiedades que en su mayoría corresponden al capital heredados sobre todo de su padre.

Abinader recibió de su padre en donaciones $393 Millones y de su suegro Elías Arbaje más de $3 Millones. Pero registra muy poca disponibilidad Bancaria pues no excede de un Millón. Al contrario entre Abinader y Raquel tienen deudas por más de $124 Millones

En bienes e utilidades de su DJP tiene un Automóvil Tesla eléctrico por $117,128 dólares, jeepeta Ford $1,618,032, Jeepeta Ford $1,618,032, Camioneta Chevrolet $1,167, 224, Jeep Chevrolet Taho $1,589,638, Joyas $31 Millones, y Obras de Arte $15 Millones.

De sus 7 empresas tiene 4 en RD. En 1966 fundó O & M Consultores que luego se convirtió en la universidad O & M. Pero como entidad superior fue registrada en 1996 con acciones por $610,238,870, tiene Abicor $441,695, Imer $3 Millones y Construcciones Azules $5,956.

Posee 3 offShore registradas en su DJP: dos creada por su padre en Islas Vírgenes Savoy Investing LTD en 2012 con más de $545 Millones y Estella Corporation 1997 con más de $2,140 Millones. Y Coral Gardens de Abinader en 2020 con $110 Millones en Panamá.

¿Por qué Abinader debe explicar sus empresas en paraísos fiscales? Leamos el testimonio familiar en la Biografía de Jose Rafael Abinader(1929-2018). Después de graduarse de bachiller el padre tuvo que esperar 3 años para poder viajar a la capital con $60 para inscribirse en la universidad, pagar una pensión y sostenerse.

Se inscribió en la Universidad de Santo Domingo hoy UASD en la facultad de Ingeniería de cuya carrera se retiró porque mientras estudiaba consiguió un empleo como mecanógrafo en la Secretaría de Finanzas. Y en 1963 fue nombrado Viceministro de la misma institución en el gobierno de 7 meses del profesor Juan Bosch.

Resaltan que fue un hombre honesto e íntegro, se identificó con las mejores causas, era antitrujillista y dirigente del PRD. Y tras el golpe de Estado contra Bosch 1965, renunció de su cargo y fue designado titular de Finanzas del gobierno Constitucional de Caamaño.

En 1978 fue nombrado por el presidente Antonio Guzman Fernandez como Contralor General de la República. En 1982 fue designado Secretario de Finanzas por Salvador Jorge Blanco. Y en 1998-02 fue electo Senador por la Provincia de Santiago por su partido el PRD.

Sin embargo, según indagaciones que hicimos en la Cámara de Cuentas como Secretario de Finanzas, como Contralor y como Senador nunca publicó su Declaración Jurada en violación a la Ley 82-79 aprobada por su propio partido en el gobierno de Guzman.

De ahí que al ser funcionario tres veces 1978-2002 y tener esas dos Offshore, Savoy y Estella en el exterior con más de $2,685 Millones sin publicar su DJP dejó claro que no pagó impuestos en RD. Mientras Littlecot inc y Padreso SA de Abinader 2020, al igual que Cemento Sto Dgo pagaron sus impuestos pero no figuran en su DJP.

Como esos bienes fueron heredados estando ocultos en el extranjero y no han sido explicados su procedencia por los herederos para demostrar que cumplieron con la DGII, deben ser objeto de una investigación de parte de la fiscalía por presunta evasión fiscal.

Nadie olvida que en la campaña electoral prometió que la herencia familiar sería puesta a disposición de Transparencia Internacional para dar fe y testimonio de que cumple con la Ley de Transparencia. Sin embargo, tiene 1 año y 2 meses en el cargo y no ha cumplido su promesa.

Esperamos que el presidente explique y aclare el origen de su fortuna para distanciarse de los bienes del narcotráfico que entraron a su campaña y alejarse del escándalo de los Pandoras Papers. De no hacerlo tarde o temprano tendrá que verse con la fiscalía de RD.