Abinader culpa directamente al narcotráfico de hechos violentos

El presidente Abinader mientras conversaba con periodistas al mediodía de este sábado en Santiago.

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El presidente Luis Abinader culpó abiertamente al narcotráfico de los últimos hechos de violencia registrados en la República Dominicana, y proclamó que el Gobierno mantendrá la firmeza contra este flagelo «cueste lo que cueste».

«Esos son coletazos con los golpes que le hemos dado y que le vamos a seguir dando y que pueden seguir pasando. Vamos a estar claros», enfatizó para advertir a seguidas que «aquí no hay temor a nadie de ninguna manera y a nadie de ninguna forma».

El Jefe del Estado emitió estos criterios al ser entrevistado por periodistas en el segundo día de una jornada de trabajo que realiza en esta provincia, durante la cual ha inaugurado obras y hecho contacto con representantes de distintos sectores.

«Es bueno que la población sepa que estos no son hechos aislados, del 2004 al 2020, se incautaron unas 61 toneladas de droga en el país, y en 20 meses nosotros hemos incautado esa misma cantidad, evidentemente que eso está provocando una situación, la diferencia es esa, que no somos cómplices de la droga», expresó.

Por tercera vez Abinader dijo que en República Dominicana no habrá una “paz mafiosa” y proclamó que su gobierno continuará enfrentando con firmeza el narcoráfico y otros hechos delictivos.

«Porque aquí no va a haber una paz mafiosa, para decirle a los delincuentes quédate tranquilo y llévame las cosas mejor. No…. aquí no, eso se va a acabar, como hemos enfrentado también la corrupción administrativa», dijo.

Sostuvo que todos los hechos violentos que se registraron este viernes en el país, exceptuando uno, están vinculados a narcotraficantes.

INCORPORAN 1,600 MILITARES A JORNADA

Dijo que el Gobierno ha añadido 1,600 miembros de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, a través del CIUTRAN, y seguirá aumentando esta cifra “hasta llevar cueste lo que cueste paz y tranquilidad en todo el país».

ORGANISMOS INTERNACIONALES COLABORAN

El gobernante señaló que se avanza en las investigaciones de los últimos hechos que se registran en el país, para lo cual cuenta con la colaboración total y apoyo de organismos internacionales.

Y agregó: Que sepan también que nuestra decisión es firme, totalmente firme, aquí no hay temor a nadie de ninguna manera y lo vamos a enfrentar, hoy, mañana, dentro de un mes, dentro de dos meses, lo vamos a llevar a todos a la justicia. Que de eso no le quepa duda a nadie; los seguiremos enfrentando no importa lo que quieran hacer y los hechos están ahí repito”.