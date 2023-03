Abinader candidato idóneo para el PRM: eso no está en discusión (OPINION)

Recientemente el Sr. Guido Gómez Mazara, acaba de afirmar que al PRM le va mejor con otro candidato que no sea Luís Abinader. Es decir, este señor está afirmando que con otro candidato el PRM tendría mejor desempeño electoral que el actual Presidente de la República Luis Abinader. Admito que al leer la nota me quedé ligeramente confundido.

Afirmó que siendo Luís Abinader el actual Presidente de la República, no sería adecuado que buscara una repostulación en medio de una inflación, pues siempre genera problemas. Me imagino que se refirió al acontecimiento del 2004 con Hipólito Mejía buscando su repostulación después de la crisis bancaria (2003) y la crisis económica que ella produjo.

Comenté esa información con un amigo muy cercano, y esto fue lo que me dijo: “Es absurdo seguir creyendo que los seguidores de un candidato presidencial, son una legión de borregos que hay que decirles siempre lo que ellos quieren oír. El único que podría derrotar a la oposición este momento, es el Sr. Luís Abinader”.

En otras palabras, nuestro consultado lo que afirma es que hay políticos que aún creen que sus seguidores son incapaces de distinguir entre lo que es verdad y lo que no es verdad (lo contrario). Es decir, entre la realidad y la invención.

Luís Abinader no solo será el candidato nuevamente por el PRM, sino que, si la oposición no logra ponerse de acuerdo (LFP y el PLD); si no le sobreviene un evento catastrófico en la economía dominicana, probablemente será presidente una vez más.

Es más, hay quienes piensan que ahí (en el PRM), no debería haber ni primarias, ni asamblea, sea ésta de delegados, de dirigentes o de militantes, ni mucho menos encuestas, para escoger el candidato presidencial, porque el candidato natural y más idóneo de ese partido, si es que el PRM pretende retener el gobierno, es el actual presidente Luís Abinader. El candidato idóneo para ese partido, y eso no está en discusión.

¿A quién llevaba siempre el Partido Reformista Social Cristiano? Al más idóneo para los intereses del PRSC, al Dr. Balaguer. ¿A quién llevó el PLD en el año de 1996? Al más lógico e idóneo de los aspirantes, Leonel Fernández. ¿A quién llevó el PRD (después de la muerte de Peña Gómez) en el 2000? Al más idóneo para esa época, el Sr. Hipólito Mejía.

¿Quién era el más idóneo dentro del PLD para recuperar el gobierno en el 2004? ¿El que perdió en el 2000 (Danilo Medina), o el único que había ganado unas elecciones presidenciales por el partido morado hasta ese momento? Leonel Fernández.

¿Cuál le convenía más al PLD en el 2008? ¿El que perdió en el 2000 o el que ya había ganado dos veces (1996 y 2004)? Y el 2012 también lo era, lo que pasó fue que el que ya tenía tres triunfos presidenciales para ese entonces (96, 04 y 08), pesaba sobre él un impedimento constitucional. En esas circunstancias (Leonel impedido), ¿Quién era el más idóneo para el PLD en el 2012? ¿Mirabal? ¿O Danilo que era el de mayor experiencia de Estado? Danilo Medina.

En el 2016, ¿Quién era el más idóneo (teniendo en cuenta su obra de gobierno)? ¿Leonel o Danilo? Los resultados indican que Danilo Medina, pues, cuestionable o no, obtuvo (según La Junta de Roberto Rosario) casi un 62% de los votos válidos (histórico). Como se puede apreciar, todas las anteriores decisiones fueron exitosas. Es decir, fueron idóneas.

En cambio para el 2020 se sustituyó lo idóneo por lo inidóneo. ¿Quién era el candidato idóneo del PLD (con Danilo impedido constitucionalmente)? Leonel, el mismo que tenía tres victorias en tres elecciones presidenciale (bateaba para 1,000).

Antes aconteció lo del 6 de octubre del 2019 (las primarias abiertas del PLD y el algoritmo), y ¿A quién escogió el PLD? A menos idóneo (al inidóneo), a Gonzalo Castillo. ¿Ganó con el PLD con el inidóneo? No. Perdió.

El PRM puede que pierda las elecciones del 2024 (todos van a ganar ó a perder), pero su candidato idóneo sigue siendo el Sr. Luís Abinader. De igual manera. Puede que Leonel Fernández y La Fuerza del Pueblo no logren derrotar al PRM, pero no deja de ser el candidato natural y el más adecuado de ese colectivo político.

Con Abel es más difícil el análisis, pues quien lo postula es el PLD, y ese colectivo cada día está más desacreditado que nunca como marca, y por lo tanto, es poco relevante su idoneidad o no como candidato. Pienso que su desempeño electoral (PLD) dependerá muy poco de sí Abel era o no el candidato ideal. A lo mejor yo me equivoque, pero es así como lo percibo en estos momentos.

JPM-SP