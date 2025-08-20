Abinader autoriza extradición a de cuatro enfrentan cargos EU

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader autorizó mediante decreto la extradición hacia Estados Unidos de cuatro dominicanos acusados de narcotráfico, homicidio y porte ilegal de armas, entre otros delitos.

Ricardo Cruz Ortiz está acusado de venta de sustancias controladas en segundo grado, Stalin Alexander Valdez de los Santos de distribución y posesión de fentanilo, Yenssy Darines Cruz Ortiz de venta criminal de sustancias controladas en segundo grado, André Ramírez (alias Luis Ernesto Pérez Dipegal) de homicidio en segundo grado, agresión en primer grado y posesión ilegal arma en segundo grado.