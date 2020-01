Abinader asegura apoyo al cambio alcanza “el punto de no retorno”

Luis Abinader

MAIMÓN, Monseñor Nouel.- El candidato presidencial Luis Abinader aseguró este domingo que la intensidad y espontaneidad de respaldo que ha recibido en los últimos días en diferentes puntos del país indica que la gente ha llevado su determinación de cambio “a un punto de no retorno”.

“En los ayuntamientos y en las direcciones de distritos así como en el Congreso, la gente está determinada a que haya un cambio de mando, y que el PRM y sus aliados establezcan una nueva forma de dirigir el país”, puntualizó.

Abinader, cuya candidatura presidencial es sustentada por el PRM y otros seis partidos políticos, movimientos sociales y destacadas personalidades, declaró que “donde quiera que voy distingo a mujeres clamando a los cielos al expresarnos su apoyo, a adultas mayores dándose en el pecho, mientras oran porque el cambio acabe de llegar, a discapacitados corriendo en sus sillas de rueda, gente saliendo a medio vestir desde callejones, y a personas de ambos sexos y diferentes edades reflejar un frenesí que brota de las entrañas del pueblo”.

Y a seguidas agregó: “Y es sabido que el apoyo al Cambio es espontáneo, que no se basa en prácticas políticas que denigran a las personas”, especificó, para agregar: “pero eso sí, que no se me duerma nadie en sus laureles, continuemos redoblando el trabajo para que el triunfo del cambio en las elecciones municipales y en la primera vuelta de mayo no deje espacio a discusión”.

Valoró el entusiasmo de las reacciones populares en sus recientes visitas a Ocoa, municipios y distritos de Santo Domingo Norte, en Pedro Brandt y Los Alcarrizos y otras populares barriadas de la zona, y este domingo en Monseñor Nouel, al concluir su visita a esta última provincia, donde visitó además zonas de Piedra Blanca, y en Bonao los sectores Prosperidad, Las Mercedes, Las Flores, San José, Santa Rosa, Los Transformadores y Máximo Gómez, entre otros, en compañía de Eberto Núñez, candidato a la alcaldía.

Hizo el recorrido también acompañado por Willy Céspedes, candidato a director de la Junta Municipal Jayaco, La Ceiba; Osiris Martínez, candidato a la dirección de la Junta Municipal Juma Bejucal; Ramón Marte, director y candidato a la misma posición en Arroyo Toro-Masipedro; Juan Romero, candidato a la dirección de la Junta Municipal Sabana del Puerto-Jima.

En Maimón se produjo un momento de gran emoción y algarabía cuando Héctor Acosta (El Torito), destacado artista y candidato a senador provincial de la alianza por el cambio, se unió a la comitiva de Abinader y los candidatos municipales a darle su aliento.

Le acompañaron el ex senador Enriquillo Reyes Ramírez, coordinador de campaña provincial, y el diputado y vicepresidente nacional, Orlando Martínez.

of-am-sp