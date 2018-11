Abinader afirma controlará feminicidios con cambios en políticas de Estado

MAO. Valverde. El aspirante presidencial Luis Abinader afirmó que las dolorosas e inaceptables cifras de feminicidios prevalecientes en el país, expresan descomposición y falta de autoridad que los dominicanos tenemos que cambiar con políticas de Estado eficientes y responsables, y cambios en la cultura de violencia.

“En el país prevalece una falta de respeto a la ley y a los derechos de los demás que impacta especialmente a las mujeres, eso debemos cambiarlo como parte de una nueva conducta de todos, empezando por quienes ejercen cualquier forma de autoridad o de liderazgo”, expresó.

Precisó que como primer ejecutivo de la nación dará seguimiento de manera personal a las políticas públicas relacionadas con el tema de la violencia intrafamiliar, asegurándose de que se cumplan de manera efectiva las medidas de prevensión y control especialmente de los feminicidios.

Abinader afirmó que no hay forma de explicar la frecuencia de los feminicidios, que no sea por la intolerancia y falta de respeto a los derechos de la mujer, que deben ser asegurados con políticas eficientes de Estado, y como ley sagrada en todos los hogares dominicanos.

“Esa cultura de violencia tenemos cambiarla a como dé lugar. A mi no hay quien me diga que maltrata a su pareja dizque por amor, pues quien ama no maltrata. “El amor es una gracia de Dios que nos manda comunión, respeto, tolerancia, convivencia, todo lo cual desaparece cuando hay violencia y maltratos en el hogar o en las relaciones de pareja”, precisó.

Especificó que si bien la violencia de género y los feminicidios tienen que cambiar con buen ejercicio de gobierno, “también las personas, especialmente los hombres, debemos cambiar de mentalidad y reconocer que la mujer complementa nuestras vidas y merece respeto y cuidado, no maltrato ni violencia”, significó.

Cuestionó que hasta el presente las autoridades se limiten a quejarse del mal de los feminicidios y sus secuelas, y no se decidan por introducir cambios efectivos ante el problema. Puntualizó que en las últimas décadas se han adoptado diversas iniciativas para fortalecer el marco legal de apoyo a la mujer, “pero el Estado Dominicano no ha consignado los recursos presupuestarios necesarios para crear los instrumentos de aplicación ni ha propiciado los cambios necesarios en el ámbito educativo y cultural”.

Adelantó que en un gobierno presidido por él, ganadas las próximas elecciones, serán fortalecidas las medidas de prevención y control de la violencia intrafamiliar y se trabajará desde la formación escolar inicial y en otras medidas dirigidas a cambiar la mentalidad de las personas, especialmente de los hombres.

Consignó también que desde la presidencia de la República auspiciará diversos planes consensuados con la sociedad para mejorar la asistencia estatal a la mujer en materia de seguridad jurídica y social y ampliar su espacio de participación en las instancias públicas responsables de aplicar estas políticas.

“Este domingo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, dedicado al sacrificio de las hermanas Mirabal por parte del régimen tiránico de Trujillo, y no podemos dejar pasar la ocasión para expresar nuestra posición sobre este importantísimo tema”, expuso.

Con su conversatorio en Mao, Abinader completó una gira de fin de semana que lo llevó a realizar actividades de consulta e intercambio con la gente en La Romana y Puerto Plata, concluyendo en la provincia Valverde.

of-am