Acuerdan reunión en RD gobernantes AL asistirán a próxima cumbre

DUBAI.- República Dominicana firmó aquí una carta de intención para celebrar en su territorio un encuentro entre mandatarios latinoaméricanos que participarán en la próxima Cumbre Mundial de Gobiernos.

El documento fue firmado por el ministro de Viviendas de la República Dominicana, Víctor Bisonó, y H.E. Mohammad Abdullah Al Gergawi, ministro de Asuntos de Gabinete de los Emiratos Árabes Unidos y presidente de la organización de la Cumbre, en presencia Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de ese país y gobernante del Emirato de Dubái, y del presidente dominicano Luis Abinader como testigo.

La firma de la carta de intención formaliza la voluntad de la República Dominicana de realizar dicho evento a finales de 2026, con lo que espera consolidarse como puerta de entrada estratégica entre Medio Oriente y América Latina.

El encuentro regional marcaría el regreso de la Cumbre Mundial de Gobiernos con una agenda ampliada y mayor alcance, orientada a profundizar la integración entre América Latina y Medio Oriente, promover la inversión de los Emiratos Árabes Unidos y fortalecer el diálogo entre autoridades de alto nivel de gobierno, el sector privado y tomadores de decisiones internacionales.

Una nota de la Presidencia de la República Dominicana explica que esta iniciativa se enmarca en la visión de Abinader para posicionar a ese país como un hub regional de diálogo, inversión y cooperación internacional, aprovechando su estabilidad institucional, apertura económica y ubicación estratégica.

La cumbre entre mandatarios de América Latina del 2026 buscará consolidar a la República Dominicana como un puente natural entre Medio Oriente y América Latina, reuniendo a líderes gubernamentales, empresarios, inversionistas, representantes de organismos internacionales y expertos globales con el objetivo de fomentar la cooperación estratégica entre ambas regiones, impulsar flujos de inversión desde los Emiratos Árabes Unidos hacia América Latina, intercambiar mejores prácticas de políticas públicas y debatir los desafíos y oportunidades del desarrollo, la gobernanza y la economía global.