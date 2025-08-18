Abinader a Danilo: Obras en San Juan ahorran una hora de viaje

Abinader dijo que sus gestiones han construido más obras en San Juan que las del PLD.
  Fecha: 18/08/2025
Santo Domingo, 18 ago (EFE).- El presidente Luis Abinader señaló este lunes al exgobernante Danilo Medina que, gracias a las obras que el actual gobierno ha realizado en San Juan, «él se va a ahorrar una hora» en el trayecto para llegar hasta esta provincia.

«Si entra a su pueblo, Arroyo Cano, que pertenece al municipio de Bohechío, él tiene una universidad de primer nivel, en la que viven 440 estudiantes. Esto no se vio en su gobierno», indicó Abinader en su acostumbrada rueda de prensa de los lunes en el Palacio Nacional.

Además, Abinader señaló que también en San Juan su gobierno abrió la zona franca para crear empleos, en la que se está construyendo una quinta nave y «donde hay cientos de sanjuaneros y sanjuaneras trabajando».

«Tampoco (Medina) construyó un aeropuerto, y nosotros lo estamos construyendo», expresó Abinader.

