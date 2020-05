Mayoría estima nuevo presidente de la RD será electo en una segunda vuelta

SANTO DOMINGO.- Si las elecciones del 5 de julio fueran hoy ninguno de los candidatos que compiten por la presidencia de la República lograría alzarse con el triunfo electoral en una primera vuelta, según revela una encuesta de la firma Global Trend Research, cuyos resultados fueron divulgados este lunes.

De acuerdo al estudio realizado entre el 10 y el 14 de mayo del 2020, el 58.6% de los dominicanos piensa que las elecciones presidenciales se decidirán en una segunda ronda de votación, mientras que el 41.4% entiende que podría decidirse en una primera vuelta.

En ese mismo tenor, la encuesta manifiesta que el 41.1% de los votantes lo haría por el candidato del Partido

Revolucionario Moderno, Luis Abinader; el 34.2% votaría por el candidato de la Fuerza del Pueblo, Leonel

Fernández; el 23.4% a favor del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, y el 1% aún no sabe por quién votaría.

Segunda vuelta electoral

En una segunda vuelta electoral, los posibles escenarios arrojaron el resultado siguiente: el candidato del PRM, Luis Abinader, lograría un 44.8% frente al candidato de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, quien obtendría 43.1%; un 9.4% que expresó que no votaría por ninguno de los dos y el 2.7% no sabe o se abstuvo de responder.

El otro escenario de segunda vuelta le otorga al candidato del PRM, Luis Abinader, el 59% de la intención del voto frente a un 33.8% del candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo; el 4.% de los consultados expresó que no votaría por ninguno de los dos y el 2.6% no sabe o se abstuvo de responder la pregunta.

El sondeo refleja un alto interés de los dominicanos por ejercer el derecho al voto, alcanzando entre seguro y muy seguro de ir a votar el 65% de los consultados, mientras que el 28% expresa poca posibilidad de ir a votar y un 7% aún no se ha decidido.

Bases peledeístas votarían por Leonel

Otro dato importante del estudio es el referente al voto partidario en donde se evidencia la intención de una gran proporción de las bases peledeístas de votar por el candidato del Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández.

Ante la pregunta realizada a los que se consideran miembros o simpatizantes de los diferentes partidos, los

resultados muestran que dentro del PLD, el 3.9% votaría por Luis Abinader; el 42.8%, por Leonel Fernández; el 45.3%, por Gonzalo Castillo y el 8.0% lo haría por el resto de los candidatos. En el PRM, el 95.3% votaría por Luis Abinader; 1.9%, por Leonel Fernández; 0.1%, por Gonzalo Castillo y el 2.7%, por candidatos de otros partidos.

Dentro del PRD, el 68.4%, votaría por Luis Abinader; el 19.2%, por Leonel Fernández; el 10.5%, por Gonzalo Castillo y el 1.9%, por otros partidos; en FP, el 99.3%, votaría por su candidato, Leonel Fernández y el 0.7%, lo haría por otra agrupación; en el PRSC, 92.2%, votaría por su candidato, Leonel Fernández; el 5.8%, por Gonzalo Castillo y el 2.0%, por otros candidatos; en Al PAÍS, el 28.9%, votaría por Luis Abinader; el 11.3%, por Leonel Fernández; el 3.2% por Gonzalo Castillo; el 53.8%, por Guillermo Moreno y el 2.8%, por candidatos de otros partidos.

Mientras que los que se declararon independientes expresaron que votarían, el 31.6%, por Luis Abinader; el 27.3%, por Leonel Fernández; el 17.2%, por Gonzalo Castillo; el 2.1%, por Guillermo Moreno y el 21.8%, dijo que lo haría por otras propuestas presidenciales.

Manejo tras la crisis

En ese mismo sentido, el 63% entiende que Leonel Fernández, garantiza el manejo eficiente del Estado tras la crisis, el 22% entiende que no y el 15% no sabe o no responde.

En cuanto al candidato oficialista, Gonzalo Castillo, el 39%, cree que podría manejar con eficiencia el Estado, el 48% entiende que no y el 13% se negó a responder.

Intención de empleados públicos

Los encuestadores preguntaron a quienes se identificaron como empleados públicos de con quién de los candidatos presidenciales sentían más seguridad en la preservación de sus puestos de trabajo a lo que respondieron: el 57%, entienden que en una administración de Luis Abinader perdería sus puestos de trabajo; el 18% cree que lo preservaría, y el 25% no sabe.