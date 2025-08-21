Abel: Quien se identifique con necesidades será el candidato

Abel Martínez dijo que el candidato del PLD será quien trabaje para conocer los problemas del pueblo.

LA VEGA, República Dominicana. – El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, afirmó que el aspirante presidencial de esa organización será quien logre identificarse con las necesidades de la población.

Martínez, quien aspira a ser escogido como candidato a la primera magistratura por el PLD, sostuvo una reunión con dirigentes de la organización en el distrito municipal Taveras, de la provincia La Vega.

Explicó que el partido escogerá su representante electoral en 2027 y será quien trabaje para conocer los problemas del pueblo dominicano y que sea percibido como una opción en las elecciones de 2028.

DURO TRABAJO

Para que el país salga del retroceso donde lo sumió el actual gobierno, refirió, ¨hay que trabajar muy duro, con voluntad y buena fe, dejando atrás el bulto, el lloriqueo, las rabietas y los disfraces”.

“La época de crear una falsa percepción ya pasó, porque la manera de hacer política cambió y lo que cada ciudadano necesita en un candidato presidencial es su cercanía; que al mirarlo a los ojos se vea reflejado en ellos.

¨El candidato del PLD será el que se identifique con las madres solteras, con el agricultor, con el joven que necesita oportunidades, con los envejecientes, y que no deje a nadie atrás”, expresó.

PROYECTO DE NACIÓN

El exalcalde de Santiago de los Caballeros afirmó que la esperanza del pueblo dominicano nace en las calles, mano a mano, cara a cara.

Hay que escuchar a la gente, indicó, y hacerle parte de un proyecto de nación que esté impregnado de rostro humano, en el que todos sean parte importante.

agl