Abel Martínez indica orden se impone abriendo oportunidades

Abel Martínez

SOSÚA, Puerto Plata. – El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, cuestionó la manera en que el Gobierno pretende la imposición de orden mientras disminuye el empleo y oportunidades para la población.

Así lo indicó durante una reunión con dirigentes, simpatizantes del PLD y representantes de diversos sectores productivos y líderes comunitarios de la zona turística de Sosúa.

Martínez escuchó y dialogó con los presentes sobre los temas que más preocupan a la población de esta zona turística.

Entre los problemas planteados y de mayor repercusión social aparecen la inseguridad ciudadana, el alto costo de la vida, los apagones, la falta de empleos, los vertederos y las calles intransitables.

PLANIFICACIÓN NECESARIA

El orden en todos los sectores es necesario, señaló, pero aseguró que, para que haya un turismo sano, seguro y con futuro, es fundamental la planificación.

“Todos sabemos que en esta zona se han estado haciendo diversos operativos buscando poner orden y eso está bien. Ahora, lo que no está bien, es dejar familias sin sustento.

Donde se cierra una puerta de empleo, se debe abrir otra de inmediato para garantizar el bienestar de la población, porque nadie puede defender el hambre”, expresó.

POTENCIAL DE SOSÚA Y CABARETE

El exalcalde de Santiago de los Caballeros ponderó las bondades de Sosúa y Cabarete, y aseguró que existe allí un potencial inmenso.

Al respecto planteó: “Aquí se puede desarrollar un turismo deportivo, familiar, ecológico, cultural, con inversión inmobiliaria responsable, pero, sobre todo, con empleos dignos para la gente».

«Eso es lo que el gobierno debió planificar, y eso es lo que vamos a construir juntos”, añadió.

Mencionó que el PLD posee un plan de acción que atraerá inversiones, con la garantía de orden con inclusión y dignidad.

agl/of-am