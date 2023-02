Abel Martínez es más competente frente a la crisis (OPINION)

El autor es politólogo

Interesante será la campaña electoral 2024 en que habrá un proceso persuasivo que pondrá en contexto el pasado, presente y futuro. Ya que, los líderes Abel Martínez, Luis Abinader y Leonel Fernández en contienda son símbolos, expresiones y representaciones de los tres tiempos.Hay un votante que piensa y tiene profundos disgustos. Ese segmento no aplaudirá ni se activará por el simple hecho de que las campañas envuelvan los mensajes en merengues y bachatas. La persuasión en la campaña electoral 2024 es un gran reto del marketing que los tradicionales dirigentes de los partidos políticos, en sus mayorías no pueden entender.

¿Quién ganará?

El liderazgo competente para los tiempos de crisis es diferente al liderazgo competente para tiempos de armonía social estabilidad económica. En momentos de estabilidad social y desarrollo económico los votantes son tentados a favorecer con el voto a líderes que no tienen compromiso con el pasado, aunque con pocas experiencias: 1996 y 2020.

Esa es una aventura que puede salir bien o mal.Lo interesante de la campaña electoral 2024 es que el electorado tendrá la oportunidad de ponderar los tiempos que representan los líderes, pero a diferencia de 1996 y 2020, el producto más joven en la escena (Abel Martínez) tiene también amplia experiencia de Estado y capacidad probadas

.Cuando se trata de tomar las riendas de una empresa, organización, institución o gobierno hay que pensar en las personas competentes. Daniel Goleman en su libro Liderazgo -El poder de la inteligencia emocional- presenta el marco de competencias del liderazgo: Autoconciencia, autogestión, conciencia social y gestión de relaciones.Valoro en Abel Martínez el hecho de que su persona no esté dominada por el ego, pero tampoco es una mojiganga que permite a los que están a su alrededor hacer lo que les venga en ganas. Esa conducta les da competencia.Las personas con formación y experiencia abundan, pero eso no implica que sean competentes para el puesto. El mundo está lleno de personas preparadas que no resisten asumir riesgos. Hay otra tipología de personas que no saben mandar con la razón y el corazón a la vez.El líder debe ser empático, pero también exigir resultados. Es que, como señala Peter F. Drucker en el libro El líder del futuro, “un líder no es alguien a quien se le quiera o admire. Es alguien cuyos seguidores hacen lo que es debido. La popularidad no es liderazgo.

Los resultados sí lo son”.Lidiar con una crisis es un ejercicio que además de experiencia, formación y capacidad requiere de visión, templanza, capacidad para trabajar en equipo, control, calma, contemplación, dirección estratégica, valores, creatividad, agilidad, observación, prudencia, tolerancia, habilidades gerenciales, voluntad y carácter. La competencia del liderazgo es una integración de todo esto.No siempre la persona ideal para el puesto es quien tiene el mejor currículo, más puestos desempañados y más certificados universitarios. La competencia es más que eso. El líder competente lidera sin controlar, pero vigila el norte conductual de los miembros del equipo.Hay en la escena 2024 buscando la presidencia liderazgos que cuando gobernaron ni controlaron, ni vigilaron la conducta de sus colaboradores. Ese no es el caso de Abel Martínez el presidente Cámara de Diputados y alcalde de Santiago.

Hay coyunturas en que los votantes deciden correr riesgos y elegir líderes con pocas competencias. Unos salen bien, como fue el caso de Leonel Fernández (1996) quien llegó a la presidencia sin experiencia ni pública ni privada. Otros salen mal como fue el caso de Salvador Jorge Blanco (1982) que sólo podía exhibir su trayectoria de jurista y académico. También, se ha dado el caso de candidatos competentes que luego cuando tienen el puesto en las manos no llenan las expectativas, ejemplo Hipólito Mejía (2000), quien era el candidato que estaba más cerca del perfil del candidato ideal en la campaña, más, sin embargo, no pudo lidiar con la crisis económica por quiebra de BANINTER y salió mal parado del gobierno.Danilo Medina llegó al poder con importante experiencia en lo público -expresidente Cámara de Diputados y ex ministro de la Presidencia-. Demostró ser competente porque supo manejar todas las crisis que se presentaron en República Dominicana durante su gestión.Luis Abinader está en periodo de prueba. Es un presidente trabajador, pero todavía no arroja resultados como para tipificarlo de competente. Sus promotores le endilgan éxitos en el manejo de la pandemia, pero a que costo, cuánto se gastó, cuánto se tomó prestado. Pienso que el gobierno pudo manejar la pandemia con mejores resultados gastando menos. Esa evaluación se la dejamos a la historia.Además de pérdida de control y falta de adrenalina reactiva en crisis que exigen acción inmediata, hay ocasiones en que afecta la competencia de los líderes las ataduras que tienen con intereses que les impiden tomar las decisiones más convenientes al interés nacional.

En el 2024

En el proceso persuasivo 2024 los candidatos y sus dirigentes se encontrarán con un votante inteligente y exigente que escarbará en las debilidades de los líderes. John H. Zenger y Joseph Folkman en su libro El Líder Extraordinario precisan la existencia de cinco debilidades fatales que conducen sistemáticamente al fracaso y que están presentes en algunos candidatos dominicanos:1. Incapacidad para aprender de los errores.2. Falta de competencias y habilidades interpersonales esenciales.3. Falta de apertura a las ideas nuevas o diferentes.4. Falta de asunción de responsabilidad.5. Falta de iniciativa.Esas debilidades están menos pronunciadas en Abel Martínez que en sus contendientes. Es el más joven de los candidatos elecciones 2024, pero es el más competente. Su competencia no solo radica en su formación y experiencia en los poderes Judicial, Legislativo y Municipal. Va más allá.Abel es competente para tomar las riendas de la Nación el 16 de agosto 2024 y llevar el país por buen norte, porque además de su experiencia y capacidad, tiene la visión, el sentido de propósito y determinación de aportar al desarrollo y bienestar colectivo de su pueblo.

Abel es el más competente porque puede hacer el gobierno que necesita el pueblo dominicano. No tiene las ataduras de Leonel y Abinader, pero tampoco, tiene responsabilidad en la deuda social acumulada de pobreza, exclusión y marginalidad de la democracia dominicana.Abel es competente, mucho más que lo que era Abinader en el 2020, porque tiene un partido con un activo inmenso de dirigentes con experiencia de Estado, y esto le permitirá escoger dentro de muchos. Abinader, por el contrario, hace un gobierno rodeado de escasas opciones, gentes nuevas que no le aportan competencias ni al presidente ni al gobierno, porque carecen de experiencia de Estado.Abel Martínez es más competente que Leonel Fernández y Luis Abinader para cuidar la soberanía dominicana de la ocupación haitiana.Abel es más competente que sus adversarios para hacer un gobierno que responda a los sueños y esperanzas de la juventud, no solo por el hecho de ser más joven, sino también porque es un líder emprendedor. El espacio que ocupa en la sociedad lo ha construido palmo a palmo con trabajo y esmero.Abel es más competente para hacer un gobierno que frene la ola de delincuencia y criminalidad que azota a la República dominicana, porque no tiene responsabilidad ni culpa en la construcción del orden sociocultural y económico que ha llevado a la sociedad a esta situación.Abel es más competente para hacer un gobierno que fortalezca la institucionalidad del Estado con prácticas y conductas desde el Poder Ejecutivo, porque es un liderazgo formado en los ámbitos de tres Poderes del Estado y ha sido siempre respetuoso de la institucionalidad, nunca ha cruzado los límites.

Abel es el más competente porque su liderazgo encaja mejor en el nuevo orden mundial. Su visión es más sinérgica con la visión social para lidiar con los retos y desafíos del presente y futuro.Abel entiende más y mejor el cerebro social joven. Por eso, su candidatura despierta más interés en la juventud lo que implica un gran aporte a la democracia, puesto que en el segmento joven es que están los niveles más altos de disgustos con los partidos políticos y desafección con la democracia.Abel es candidato del partido que ha hecho mayores aportes al desarrollo de la República Dominicana. Leonel pudiera también tener eso a su favor, pero no puede sacarle provecho debido a que dividió al PLD y creó una organización nueva, y esa acción de propósito particular trajo al PRM al gobierno, cuyo resultado se ha traducido en desfavorable para sus propios seguidores. Haber llevado al PLD a la oposición sólo pudiera ser argumento asertivo para Leonel si su partido fuera el PRM.En el 2024 la crisis social y económica será más intensa que en el 2023.

Los votantes más racionales y menos racionales que han visto deteriorar su calidad de vida como reacción instantánea culparán al gobierno de Luis Abinader y a quien hizo posible que gobernara.En la medida en que Leonel se exhiba en la campaña buscando persuadir, entonces también los electores irán concluyendo: Usted fue doce años presidente de la República. Esa conclusión tendrá una reacción en su contra al momento de ejercer el sufragio.Cuando el escenario es fértil para un candidato en la medida en que los adversarios se mueven, lo ayudan en el posicionamiento. Leonel y Abinader una vez puestos en la escena impulsarán al candidato joven, competente y capaz: Abel Martínez, siempre y cuando este y su equipo sepan hacer buena campaña.Los candidatos Leonel Fernández y Luis Abinader repetirán y ofrecerán lo que ya han dicho y prometidos en el pasado. Muchos dirán ese es un disco rayado. Ahora bien, la campaña de Abel debe estimular a esa reacción.Los promotores de Leonel y Abinader podrán decir que Abel Martínez es joven, pero no podrán minimizar su éxito. El éxito de Abel lo hace confiable ante las exigencias de un alto porcentaje de electores disgustados. Su juventud lo hace tentador frente a un porcentaje de votantes que se cansó de lo mismo y desea probar algo nuevo.

Entre los tres candidatos que terciarán en el 2024, Abel Martínez es el único que puede ser tipificado como un triunfador, porque en su carrera política no tiene derrota. Piensa y actúa como triunfador, porque su vida ha sido una cadena de triunfos. Su éxito descansa en parte, como aconseja Steve Harvey, en el desarrollo de sus fortalezas. Esa condición incrementa su competencia.

jpm-am