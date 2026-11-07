Abel Martínez califica de “estafa” el cambio del PRM

SANTIAGO.- El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, afirmó que el cambio prometido por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha quedado obsoleto y representa una “gran estafa electoral” para los dominicanos.

El dirigente opositor sostuvo que las acciones del Gobierno han generado desesperanza entre la población, debido al desempleo, la inseguridad y el deterioro de la calidad de vida de las familias.

“Ahora vemos que ni los mismos perremeístas hablan de su famoso cambio porque les da vergüenza aceptar que sus acciones han dado como resultado más desempleo y más inseguridad”, expresó.

Martínez se refirió al tema durante encuentros con dirigentes peledeístas y ciudadanos en el marco de la iniciativa Café con Abel, donde llamó a trabajar para recuperar la confianza de la población de cara a las elecciones de 2028.

El exalcalde de Santiago dijo que sus recorridos por el país le han permitido conocer las dificultades de madres solteras, jóvenes que buscan oportunidades y padres de familia que enfrentan problemas para cubrir las necesidades de sus hogares.

Ante ese escenario, consideró necesario combatir la apatía, el engaño y las falsas promesas, al tiempo que exhortó a los ciudadanos a evaluar la trayectoria, capacidad y experiencia de los aspirantes políticos.

“Debemos ganarle la batalla a la apatía, al engaño, a las falsas promesas, a la incapacidad y al odio porque este es nuestro país”, manifestó.

Martínez mantiene encuentros con las bases del PLD, líderes comunitarios y ciudadanos para consolidar su proyecto presidencial con miras a los comicios de 2028.

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