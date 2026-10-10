Abel Martínez acusa al Gobierno de desproteger a los arroceros

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SANTO DOMINGO.– El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, acusó al Gobierno de no preparar a los productores nacionales de arroz para competir con las importaciones estadounidenses, que ingresarán sin aranceles bajo el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).

Durante su encuentro “Un Café con Abel”, Martínez cuestionó la falta de medidas de apoyo al sector arrocero, pese al tiempo disponible para anticipar los efectos de la apertura comercial.

“El Gobierno los soltó en banda”, afirmó el dirigente peledeísta, al referirse a la incertidumbre que, según dijo, enfrentan los productores nacionales.

Martínez sostuvo que las autoridades debieron impulsar préstamos blandos, facilidades de crédito y asistencia técnica para fortalecer la capacidad productiva y competitiva del sector.

También criticó la derogación, hace unas semanas, del decreto presidencial de 2024 que regulaba la importación del cereal, sin que, a su juicio, se establecieran alternativas suficientes para proteger a los productores locales.

El dirigente señaló que los dominicanos consumen más de 15 millones de quintales de arroz al año y destacó la importancia de esa actividad para la economía agropecuaria y el abastecimiento nacional.

Martínez advirtió que la apertura comercial plantea desafíos para las familias que dependen del cultivo y consideró necesario adoptar medidas que contribuyan a preservar la producción local y la seguridad alimentaria del país.

dh/am