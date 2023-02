Abel denuncia otro proyecto de ley atenta contra dominicanidad

Abel Martínez

SANTO DOMINGO.- El proyecto de Ley Integral a favor de la Mujer es otro atentado contra la dominicanidad, advirtió este viernes el aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez.

Alertó sobre las pretensiones de «hacer pasar por debajo de la mesa ciertos artículos de la citada pieza legislativa que establecen lo mismo que se pretendía con el proyecto de trata», por lo que «también debe ser retirado».

“República Dominicana jamás puede ser responsable de las desgracias de otros países, aunque nos unamos en el concurso de naciones para buscar soluciones, como es el caso de Haití», aclaró.

Criticó que el Gobierno siga sometiendo proyectos de ley «que no van en armonía con el interés nacional, ni con la dominicanidad ni con nuestra Constitución”

“En la Ley Integral a favor de la Mujer hay un artículo que establece lo mismo que la Ley de Trata de Personas: que las mujeres indocumentadas que se encuentren en estatus migratorio irregular no puedan ser deportadas ni ellas, ni sus familiares, ni quienes ellas protegen. Este es otro proyecto que atenta contra la soberanía dominicana, contra nuestra identidad, por tanto, debe ser retirado”, aseguró.

Dijo que «es necesario legislar a favor de la mujer dominicana». Y en ese orden, aseguró que siempre respaldará las iniciativas en ese sentido. «Pero no podemos permitir que, de manera subrepticia, como ladrón en la noche, se inserten articulados para cumplir con la agenda de entreguista que lleva a cabo este Gobierno”, declaró el también expresidente de la Cámara de Diputados.

Advirtió que, en caso de que no se retire dicho proyecto de ley, «vamos para la calle, vamos a movilizarnos pacíficamente, porque la República Dominicana, que es de todos y para todos, debe preservarse y se debe imponer el espíritu, no sólo democrático, sino también patriótico, de identidad como nación, y no cargar con problemas de otros países o de ilegales que estén en nuestro territorio”.

“El Gobierno lo que ha demostrado es que no le importa el consenso, lo que ha demostrado es ser genuflexo, y vive de rodillas ante intereses que no son los de la República Dominicana, se ha comprometido con organismos internacionales y con naciones para la haitianización de este país, y eso no podemos permitirlo, no lo vamos a permitir”, puntualizó.