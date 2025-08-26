Abel continúa encuentros con dominicanos en el exterior

MIAMI, Florida.- El excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, sostuvo un diálogo abierto con líderes comunitarios y dirigentes peledeístas radicados en la Florida.

Martínez resaltó la importancia de la diáspora como pilar económico y social de la República Dominicana, reconociendo el impacto de las remesas y el rol de miles de dominicanos en el exterior que mantienen viva la esperanza de sus familias y el vínculo con la patria.

“La comunidad dominicana en el exterior ha sido motor de la economía, pero también debe ser protagonista de un proyecto de nación que responda al padre de familia, a la madre trabajadora y a todos los que aman esta tierra de Duarte, Sánchez y Mella”, expresó.

Durante el encuentro en la residencia de la miembro del Comité Central del PLD, Delia Calcaño, Martínez escuchó propuestas e inquietudes de los presentes, y los llamó a activar a todos los dominicanos para que el 2028 sea el punto de partida de un nuevo rumbo nacional, donde se priorice el orden, la eficiencia y el desarrollo.

Martínez señaló que la próxima candidatura presidencial del PLD debe definirse por la conexión y la simpatía con la gente, subrayando que “ganar no es un fin en sí mismo, es la meta que nos permitirá rescatar la educación, la salud, la agropecuaria, y continuar fortaleciendo el turismo, con instituciones que funcionen de verdad”.

Los asistentes coincidieron en que la trayectoria de Abel Martínez representa una carta de triunfo para el PLD y para la República Dominicana en 2028, pues su liderazgo ofrece respuestas reales frente al cansancio del pueblo ante “más de lo mismo y de promesas incumplidas”.

Martínez insistió en que desde el Estado se requiere una reingeniería integral, capaz de devolverle confianza a la gente y de responder a las necesidades concretas de cada sector productivo y social del país.