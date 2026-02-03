Abel comparte con dirigentes del PLD y arroceros en Dajabón

Martínez conversa con comunitarios en Dajabón.

DAJABON.- El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, se reunió con dirigentes de esta organización, comunitarios y productores arroceros de la línea noroeste.

Martínez escuchó las inquietudes de los arroceros quienes expusieron las problemáticas que enfrenta el sector por la falta de respaldo estatal.

También se quejaron de la competencia desleal que los «ahoga» fruto de la política de importaciones desmedidas que atribuyen al actual Gobierno.

En documento de prensa, se indica que Martínez continúa realizando encuentros para escuchar a los diversos sectores, conectando con las preocupaciones de la gente y llevando un mensaje de esperanza, unidad y determinación.

IMPORTANCIA DE RESPALDAR LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS

“Hay que conocer y amar el campo para poder entender la importancia de respaldar la producción para poder garantizar eficiencia en toda la estructura de la cadena agroalimentaria, hasta llevar el alimento a la mesa. Pueden contar no nosotros porque sus preocupaciones, son las mías”, expresó Abel.

El intercambio con los arroceros se realizó en la casa de la familia Metz y estuvieron presentes los productores Tomás Metz, Sócrates Carrasco y Benigno Toribio, representante regional de la Asociación Nacional de Profesionales Agrícolas (ANPA), entre otros.

Martínez también compartió con la dirigencia y simpatizantes del PLD en Dajabón junto a quienes analizó la importancia de seguir trabajando sin descanso para llegar al corazón de la gente, destacando primero la necesidad de dinamizar, fortalecer y unificar el partido, antes de hablar de la escogencia de una candidatura.

an/am