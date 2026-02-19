Abel a PLD: No me incluya como aspirante, método es ilegítimo

Martínez dice fortaleza de una organización política se sustenta en la legitimidad de sus procesos.

SANTO DOMINGO.- Abel Martínez solicitó que su nombre no sea integrado en el listado de aspirantes o precandidatos que será presentado ante el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) durante la asamblea convocada para el próximo 22 de febrero.

En comunicación dirigida al presidente de la organización, Danilo Medina, y a su secretario general, Johnny Pujols, expone su rechazo al mecanismo aprobado para dicho proceso interno, por entender que se trata de una imposición.

Explica que su decisión responde al compromiso que mantiene con el respeto a la legalidad, estatutos partidarios y principios democráticos.

«La fortaleza de una organización política se sustenta en la legitimidad de sus procesos y no en la imposición de métodos», indica el expresidente de la Cámara de Diputados.

Asimismo, sostiene que el camino hacia las elecciones de 2028 debe construirse mediante consensos reales y transparentes que generen confianza tanto en la militancia como en la ciudadanía.

NO RENUNCIA A SUS ASPIRACIONES PRESIDENCIALES

El también exalcalde de Santiago enfatiza que su solicitud no representa una renuncia a sus aspiraciones presidenciales, sino una forma de mantener coherencia con su visión política e institucional. En ese orden, aclaró que su proyecto político continúa intacto.

Martínez reitera que su nombre no debe utilizarse para validar un mecanismo con el cual mantiene diferencias, al tiempo que manifestó su disposición de seguir trabajando en la construcción de acuerdos que fortalezcan la unidad partidaria.

CONTINUARA RECORRIENDO EL PAIS

De igual forma, asegura que continuará recorriendo el territorio nacional para escuchar a los ciudadanos en municipios y provincias, con el objetivo de consolidar una propuesta de cara al futuro del país.

Finalmente, expresa respeto hacia los organismos internos del PLD y sus miembros, indicando que su petición constituye una decisión responsable orientada a preservar la institucionalidad del partido y contribuir a la meta electoral de 2028.

an/am

Abel Martinez carta al PLD jueves 19 febrero 2026-1