¿A quién le conviene la crisis de Haití? (OPINION)

El autor es economista. Reside en Santo Domingo.

A la oligarquía haitiana que está protegida por las bandas y hacen grandes negocios traficando armas y drogas pagando por su seguridad, por lo «Barbecue» y oros lideres disponen de mucho dinero para financiar sus operaciones terroristas y sobrevivencia.

A ciertos lideres políticos que esperan aprovecharse de esa crisis para llegar al poder con la promesa de convertir las bandas como parte de su milicia armada en sustitución del ejército.

A grupos de poder en Estados Unidos que trafican equipo militar supliendo la mayor cantidad de armamento ligero y pesado que poseen las bandas armadas.

A los traficantes de República Dominicana que ganan millones facilitando el cruce de la frontera de miles de haitianos y su posterior traslado a distintos puntos del pais. También a muchos comerciantes que venden sus productos en los mercados fronterizos y de donde se suplen de alimentos cientos de miles de haitianos.

A la comunidad internacional, que considera la guerra en Haití una forma de reducir la población, forzando la migración y con matanzas masivas de gente. Un Haití con 6 o 7 millones de habitantes es lo ideal.

A Estados Unidos, Canadá y Francia que buscan gobernar a Haití mediante un fideicomiso hasta que haya condiciones para una transición democrática en 15 o 20 años. Un viejo plan en vigencia.

A Kenia, que sacrifica a mil soldados para ganar algo de dinero en compensación, mejorando sus ingresos fiscales.

Y a los miembros del simbólico gobierno de Haití, que se benefician de las ayudas internacionales y que la mayoría son corruptos consuetudinarios, impuestos en el poder por las circunstancias.

Y entonces ¿a quien perjudica la crisis de Haití? A nadie…. Para una mayoría de los dominicanos, si la frontera esta bien protegida, que se maten entre ellos. Sobre la presencia de cientos de miles de haitianos ilegales en el pais, apoyan al gobierno en las deportaciones, pero eso viene desde muchos antes de la crisis desatada en Haití.

Los gobiernos del PLD fueron muy permisivos con esa entrada masiva de haitianos ilegales desde mucho antes que aparecieran las bandas armadas.

Entonces, no nos preocupemos por solucionar la crisis haitianas porque a nadie le interesa y muchos se benefician.

Si quisieran resolverlo, solo bastaría una entrada sorpresiva de helicópteros de Estados Unidos, apoyados por la aviación y sacar del país a Jimmy Chérizier (alias «Barbecue»), líder de la federación G9, junto a figuras como Christ-Roi Chéry e Iscard Andrice, quienes orquestaron la alianza de pandillas a principios de 2024 para aumentar su poder en Puerto Príncipe, controlando zonas clave, extorsionando y generando caos, con Chérizier como figura central en la violencia y las negociaciones políticas.

Si sacaron a Nicolas Maduro del centro de Caracas para llevárselo a Estados Unidos, sacar a estos bichos de Haití resulta un juego de niños. Pero Haití no tiene petróleo y esos bichos dan buenos frutos.

jpm-am