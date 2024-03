Opositores lanzan andanada de críticas al Gobierno de Abinader

SANTO DOMINGO.- Los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP) y Revolucionario Dominicano, las tres principales fuerzas de oposición de la República Dominicana, criticaron este lunes una serie de males que, a su juicio, afectan seriamente a los dominicanos, entre ellos el alto costo de la comida, la inseguridad ciudadana, los apagones, el endeudamiento sin control, el aumento del narcotráfico, el deterioro de la salud y educación y la «errática» polìtica exterior.

La posición de las tres fuerzas opositoras fue fijada a través de una declaración conjunta que fue leída por el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, en una rueda de prensa en la que estuvieron los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández, presidente del PLD y candidato presidencial y presidente de la FP, respectivamente, así como Abel Martínez, candidato presidencial del PLD y alcalde de Santiago de los Caballeros, y dirigentes y candidatos a cargos congresuales de las tres fuerzas políticas .

Señalaron que los alimentos tienen precios tan altos que el pueblo no los puede comprar y paralelamente hay incremento de la inseguridad ciudadana y del narcotráfico el cual «se adueña de nuestras calles» al tiempo que la población no aguanta los constantes apagones con una factura cada vez más cara, y los tapones desbordan nuestras ciudades, sin soluciones viales por parte del gobierno.

ENDEUDAMIENTO SIN CONTROL

«El pueblo padece y se escandaliza por el alto endeudamiento sin control, sin explicaciones ni resultados, por el dispendioso gasto corriente, junto a la más baja inversión pública de toda nuestra historia», indica la declaración para agregar a seguidas que la gente ha perdido la fe en el futuro, fruto de la indolencia del gobierno «que intenta engañarnos vendiendo un fantasioso relato que dista mucho de la penosa realidad que golpea a toda la población» pero más aún cuando observa el profundo retroceso que experimentan sectores tan importantes para el pueblo dominicano y el desarrollo nacional, como son la salud y la educación.

Indican que en temas sensibles para la población, el Gobierno no ha observado el principio de continuidad de Estado que debe prevalecer en una buena administración. Cita como ejemplo, el caso de la cárcel de Las Parras, la terminal de autobuses de Las Américas y la terminación de escuelas y hospitales, lo cual «ha generado tragedias, muertes y daños económicos al país».

ERRATICA POLITICA RESPECTO AL TEMA HAITIANO

Dicen que mención aparte merece «la errática e incoherente política exterior con respecto al delicado, sensible y peligroso tema haitiano», debido a lo cual ha adoptado decisiones «que han puesto en peligro al sector productivo nacional y al comercio en la zona fronteriza, llevando a muchos a la quiebra».

«En la crisis de Haití, el Presidente presenta cada día al pueblo dominicano posiciones ambiguas y contradictorias con el único propósito de buscar beneficios para su proyecto reeleccionista. Asume posiciones públicas en el país y otras a puertas cerradas con la comunidad internacional, las cuales resultan lesivas a nuestros intereses nacionales», agregan.

ESCÁNDALOS DE CORRUPCIÓN

Consideran que, además de incapaz e improvisador, «tenemos un gobierno que miente, manipula y simula de forma inescrupulosa y descarada» y la mejor evidencia de ello son, a su juicio, los numerosos escándalos de corrupción que tienen lugar en esta administración.

«No hay una sola institución del gobierno central en la que durante este cuatrienio no se haya destapado al menos un caso de licitaciones amañadas, nepotismo, desvío de recursos, prevaricación, acoso y un sinnúmero de violaciones a la ética y la transparencia que tanto predican el presidente y sus funcionarios, pero que no practican. Porque la verdad es que el presidente y sus funcionarios dicen ser transparentes y no lo son», agregan.

CADA PARTIDO IRÁ CON SUS CANDIDATOS PRESIDENCIAL Y VICEPRESIDENCIAL

Los citados partidos ratificaron su compromiso de rescatar el país y reiteraron un acuerdo previamente establecido de que cada partido acuda con su candidato presidencial y vicepresidencial a la primera vuelta y luego respaldar a quien clasifique a la segunda vuelta electoral de forma tal que pueda ganar de ganar y realizar juntos un gobierno compartido que procure el bienestar del pueblo dominicano y reivindique el estado social de derecho de la República Dominicana.

«Hemos construido esta alianza con la voluntad y el propósito de trabajar juntos por el bienestar de nuestra gente ante el desastre de la actual gestión de gobierno y su fracasada propuesta de cambio. Sobre todo, convencidos de que nuestros candidatos encarnan la gran oportunidad del pueblo dominicano para dejar atrás el caos, la mentira, la improvisación y el peligro de sucumbir como nación ante la incapacidad que representan el partido de gobierno y sus funcionarios», agregaron.

ANUNCIAN «ACCIÓN CONJUNTA»

El PLD, la FP y el PRD dijeron que decidieron iniciar este mismo lunes una acción conjunta en todo el territorio nacional para apoyar e impulsar a los candidatos de la Alianza Opositora Rescate RD.

«Por consiguiente, convocamos a los dominicanos y dominicanas a que todos acudan a votar masivamente en esta encrucijada histórica que vive nuestra nación. Voten en favor de nuestras propuestas de gobierno para que construyamos juntos una mayoría social y política que inicie un nuevo capítulo en nuestra historia que detenga el hambre, la pobreza, la desigualdad, el retroceso y la inseguridad ciudadana», agregaron-