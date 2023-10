Reportan otro niño fallecido por dengue en el hospital Reid Cabral

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Un niño dominicano de nueve años falleció hoy en el hospital Robert Reid Cabral, de esta capital, a causa de complicaciones por dengue, en momentos en que el Gobierno aprobó nuevas medidas para tratar de controlar el brote.

La información aparecida en los medios refiere que el menor fue trasladado a ese centro de salud desde el municipio San Cristóbal, en la región suroeste del país.

El padre del infante dijo que hubo negligencia en el caso de la atención a su hijo pues el pequeño permaneció varios días en el hospital Juan Pablo Pina, donde lo mantuvieron en una camilla de emergencia solo con un suero.

“En ese hospital no presentó ninguna mejoría, porque no habían las condiciones para atenderlo, y ellos ejercieron cierta oposición para que no lo sacáramos a la capital, porque según me explicaron el niño estaba en muy malas condiciones de salud para ser trasladado”, agregó el progenitor.

ESFUERZO EN VANO

Manifestó que ante la situación insistieron e hicieron gestiones para moverlo al hospital infantil Robert Reid Cabral, donde fue hospitalizado.

Explicó que allí los médicos le comunicaron que hicieron todo lo posible para salvarle la vida, pero que este llegó en estado muy avanzado de la enfermedad.

Hasta el momento las autoridades de salud no se han pronunciado sobre este caso, y la víspera aseguraron que se amplió la disponibilidad de camas en varios hospitales para dar respuesta a la población.

Hasta el jueves se registraban en el país 13 fallecidos por esa dolencia, según cifras oficiales.

El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, dijo recientemente que es interés de ese ministerio que los centros pediátricos cuenten con los servicios adecuados para brindar la mejor atención a los pacientes que acuden a os mismos en busca de asistencia.

Mientras, hace dos días el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, reconoció que en el país hay un gran brote de dengue y solo en un hospital se contabilizan hasta 140 ingresos en un día.

