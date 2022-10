Lamentan asesinato líder político en Haití

Ariel Henry

Puerto Príncipe, 30 oct.- El primer ministro haitiano, Ariel Henry, lamentó el asesinato del líder político Eric Jean Baptiste a manos de miembros de grupos armados que operan en Laboule, suburbio del sudeste de la capital haitiana.

El jefe de Gobierno calificó de atroz el crimen y recordó que Jean Baptiste fue un patriota, político moderado y comprometido con el cambio.

Secretario general del partido Agrupación de los Demócratas Nacionales Progresistas (RDNP), el también empresario fue candidato a la presidencia.

Hombres armados acribillaron a balazos el vehículo en el cual se encontraba junto a su guardia de seguridad. Este último murió en el lugar y Jean

Baptiste fue trasladado al hospital, pero no sobrevivió a las heridas, confirmó el portavoz del partido, Ricardo Nordin.

«El atroz asesinato de mi amigo Eric Jean Baptiste, líder del RDNP, es un duro golpe para la clase política haitiana. La nación ha perdido a un verdadero patriota, un hombre sincero y de gran corazón que amaba inmensamente a su país», expresó en Twitter el presidente del Senado Joseph Lambert.

Por su parte, Moïse Jean Charles, líder del partido Pitit Dessalines, señaló que la situación actual no puede continuar y abogó por un plan de seguridad nacional con un liderazgo responsable.

Pocos días antes de su muerte, a propósito del intento de asesinato del periodista Roberson Alphonse, Jean Baptiste lamentó en Twitter que la esperanza de vida de las personas en Haití era de 24 horas.

El político, empresario y filántropo cuestionó si las próximas víctimas tendrían la suerte del comunicador y sugirió que los líderes que no aseguran las vidas y no permiten que los niños van a las escuelas no son útiles.

