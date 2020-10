Miles de millones

La última obra de divulgación científica del afamado físico Carl Sagan fue publicada póstumamente en 1997, titulada «Billions and Billions». En la misma él trata de explicar al gran público el por qué la ciencia habla y usa el concepto de » miles de millones». Por ejemplo, la vía láctea, nuestra galaxia, tiene más de 100 000 millones de estrellas.

Los números naturales son infinitos. Son los que usamos para contar conjuntos, colecciones de objetos o dinero. Estos se disponen en una sucesión infinita : 1, 2, 3, 4, …, 1 000 000, …

Sin embargo, la gente usualmente sólo usa hasta los millones y se les hace difícil usar cantidades numéricas superiores como los miles de millones, los billones y los trillones.

Hace unos años que el presupuesto del gobierno dominicano utiliza los miles de millones para contabilizar sus ingresos y gastos anuales.

En 1979, el Gobierno de Antonio Guzmán, estimó sus ingresos fiscales en RD $ 701 370 811. 00. Observe que esta estimación presupuestaria quedaba en el orden de los «millones de pesos».

Para el Gobierno de Leonel Fernández del año 2000 se aprobó una estimación de ingresos fiscales de RD$46 634 213 705. 00 (cuarenta y seis mil seiscientos treinta y cuatro millones doscientos trece mil setecientos cinco ). Observe que en este presupuesto se habla de «miles de millones de pesos».

El Presupuesto General del 2020 fue de RD$ 997 119 172 943.00. Más de 900 mil millones de pesos, acercándose a la cantidad del orden siguiente: el billón de pesos.

Para el 2021, se ha proyectado un presupuesto de RD $ 1 037 000 000 000. 00 ( Un nillón treinta y siete mil millones de pesos ). Ahora en República Dominicana hemos llegado al «billón de pesos».

En los EUA los presupuestos se hacen en base al «billion dollars», » is a thosand million» ( 1 000 000 000 ). Por eso debemos tener completo cuidado al traducir del inglés al español al hablar de billones.

La numeración es la parte de la Aritmética que enseña a expresar y a escribir los números. Los números se forman por agregación de unidades. Un sistema de numeración es un conjunto de regias que sirven para expresar y describir los números.

Existen en Occidente dos maneras de nombrar a los grandes números : La escala larga y la escala corta. Ambas fueron inventadas por Francia.

La diferencia de las escalas comienza cuando se van a referir a los «miles de millones»; es decir, a la cantidad 109

La escala larga es la siguiente :

106, Millón, es la reunión de mil millares.

109: Millardo, millar de millón o mil millones.

1012: Billón, es la reunión de un millón de millones.

1015: Billardo, mil billones.

1018: Trillón, es la reunión de un millón de billones.

1024: Cuatrillón.

1030: Quinquillon… Y así, sucesivamente.

La escala corta es la siguiente:

106: Million, es equivalente al millón.

109: Billion, es equivalente al millardo, mil millones.

1012: Trillion, es equivalente al billón.

1015: Quadrillion, es equivalente al billardo; y así sucesivamente.

En los EUA no se usa término «mil millones», pues pasan directamente de: 999 999 999 a «one billion». Al traducir del inglés el término «billion», no use » billón «, dejelo como «billion» para evitar confusiones.

En el Sistema Internacional. de Unidades (SI), el prefijo «giga», símbolo G, indica un factor de 109 o de mil millones para la escala larga; y de one billion para la escala corta.

Si nos propusiéramos contar todos los números naturales que hay en mil millones, tardaríamos 32 años, sin parar ni dormir.

Sabemos que la distancia desde la Tierra a Alfa Centauri es de unos 40 billones de kilómetros. Si viajamos a la velocidad de la luz, tardaríamos un poco más de cuatro años en llegar.

Compare que para llegar al Sol, sólo tardamos 8.3 minutos, viajando a la velocidad de la luz.

En cada cumpleaños consumimos unos 32 millones de segundos.

Entonces, además del presupuesto, podemos entender mucho del mundo en que estamos si conocemos mejor los grandes números.

