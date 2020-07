Llueven los lamentos por muerte del cantante y compositor Víctor Víctor

Vicor Víctor

SANTO DOMINGO.- Figuras del arte, autoridades y representantes de otros sectores han expresado en las últimas horas su pesar por el fallecimiento este jueves del músico, cantante y compositor dominicano Víctor Víctor, a consecuencia de complicaciones derivadas de la COVID-19, enfermedad por la que fue ingresado hace varias semanas en un centro de salud de Santo Domingo.

El presidente electo del país, Luis Abinader Corona, lamentó la muerte del cantautor y expresó sus condolencias a sus familiares. “Lamento el fallecimiento de nuestro cantautor Víctor Víctor. Siempre te recordaremos a través de tus canciones. Mis condolencias a sus familiares”, escribió el próximo jefe de Estado dominicano en su cuenta de Twitter.

Asimismo, la vicepresidenta dominicana, Margarita Cedeño de Fernández, también utilizó su cuenta en esa red social para expresar su dolor por el fallecimiento. “¡Qué terrible esta pandemia que se ha llevado a nuestro Víctor Víctor! ¡Qué Dios te tenga en gloria y te otorgue descanso eterno!. Gracias por aportar tu voz a las mejores causas, por 50 años de trayectoria y un gran legado a la música y el arte. Mis condolencias a sus familiares”, escribió Cedeño.

La vicepresidenta electa, Raquel Peña, lamentó la “partida física de nuestro querido cantautor Víctor Víctor”.

A través de su cuenta de Twitter afirmó que “su legado musical y cultural quedará entre nosotros para siempre. Le pido a Dios mucha fortaleza para sus familiares, y los acompaño con mis oraciones”.

El músico, cantante y compositor Juan Luis Guerra lo calificó como “uno de los mejores compositores dominicanos de todos los tiempos!!”, y agregó: “Honro tu música, tu legado y tu preciosa voz! Gracias Victor, gracias!”. Le deseó la Paz del Señor a la viuda de Víctor, Sobeida, y a sus hijos: Ian, Amy, así como a los demás familiares y amigos.

El cantautor Pavel Núñez, considerado uno de los hijos artísticos de Víctor, escribió: “Si tuviese nombre de persona el amor hacia un amigo, ese nombre sería Vitico. Padre, hermano, a veces hijo… en el he tenido todos los aprecios… “yo tengo un amigo sonero que en las navidades no me Felícita, con su marca y su sombrero va de caballero brindando sonrisas, ese amigo es santiaguero, nació en los pepines y tiene su mesita, yo tengo un amigo sonero que en las navidades no me Felícita”, así dice una canción que le escribí hace tiempo, así somos, tan irreverentes entre nosotros que es de reverencias ante ti Vitico, mi sentir, tengo una fe enorme de verte pronto y de que él abrazo sea largo, no olvides hermano que aquí espero por ti, igual que muchos otros que esperan tu recuperación!! Gracias le doy a la vida por ti, por tu forma de vivir, a Dios las gracias!!

El ministro de Cultura, arquitecto Eduardo Selman, dijo que el deceso del compositor de Mesita de Noche, representa un duro golpe para la música popular y la cultura dominicana. “La música, el arte y la cultura dominicana sufren la muerte de Víctor Víctor. Estamos de luto”, declaró Selman al referirse al imprevisto deceso del artista, quien fuera presidente del Consejo Presidencial de Cultura en el periodo 1996 al 1998.

Entiende que la muerte de Víctor Víctor impacta porque en este preciso momento existe una alarma nacional, debido a que se ha intensificado la propagación del coronavirus, al punto de que el Congreso Nacional conoce un proyecto para declarar de nuevo el estado de emergencia.

“Esta noticia lacera el alma del pueblo dominicano, porque estamos hablando de alguien que nos conquistó con sus hermosas canciones y que muy probablemente, al igual que yo, muchos dominicanos no estábamos preparados para recibirla”, expresó el ministro de Cultura.

El cineasta Alfonso Rodríguez colgó un video en las redes sociales en el que señala: “Se nos fue Vitico, se fue una gloria nacional, se fue un icono de la cultura dominicana, se nos fue la ´mesita de noche´, por un maldito virus muy mal manejado, muy mal manejado. Descansa en paz primo”.

La comunicadora Milagros Germán dijo: “Un artista sensible, gran cantautor, un hombre comprometido con su pueblo y sus causas. Ve tranquilo y en paz de vuelta a casa Vitico. Aquí todos te echaremos de menos y te cantaremos”.

El cantante Sergio Vargas señaló: “Descanse en paz maestro #VictorVictor, su legado nunca morirá, gracias por darnos y enseñarnos tanto, la música hoy está de luto”.

El cantante Eddy Herrera escribió: “Se nos apaga otro grandioso artista. Descansa en paz querido #Victor. Paz a su alma y resignación a su familia y allegados”.

Alex Bueno expresó sus condolencias y agradeció todas las enseñanzas que aprendió del artista.

Celinés Toribio, actriz cominidana: “NO LO PUEDO CREER. Se nos fuè un grande por dentro y fuera. Un cantautor para la historia de mi país #republicadominicana Se lo llevó el maldito virus #descansaenpaz y brilla en lo más alto #vitico”.

Comunicadora Karina Larrauri: “¡Qué vaina! Tu mesita siempre estará en un lugar privilegiado de nuestra memoria. Descansa en paz”.

Periodista Huchi Lora: “Es muy duro ver marcharse a un amigo de infancia, a un amigo tan cercano, a un ser humano tan bueno como Vitico. Abrazos de condolencia a todos los dominicanos”, escribió en Twitter.

Diputada y recién electa senadora Faride Raful: “Te me fuiste Vititico. Yo que te necesito tanto y más ahora. Me engañaste haciéndome pensar que esto era una etapa que ibas a superar. Vuela alto y guárdanos un espacio intemporal para encontrarnos”.

Senador electo de la provincia Santiago, Eduardo Estrella: “El covid-19 nos arrebató al amigo y gran cantautor santiaguero Víctor Víctor. Siempre lo recordaremos como un artista nuestro con sensibilidad social y una profunda vocación por el arte. Nuestras condolencias a Sobeida, hijos y demás familiares”.

Abogada y miembro del programa “Esta noche Mariasela”, Carolina Santana: “Vitico, te escribo aquí, como para escribir al viento, al aire, y que lo recibas donde estés. Lo que no sé es qué decirte. Te quiero y te extraño y te echaré de menos todos los días, especialmente los jueves. Este dolor se come cualquier elocuencia. No sé. Te quiero, te quiero”.

Director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Chanel Rosa Chupany: “Yo no puedo con esta pena”.

Cantante y compositor José Antonio Rodríguez:

“Lloré porque sé que es desde lo más profundo de su corazón.

No te atrevas a irte dejando tantos sueños inconclusos. No te atrevas a dejarnos con la pena sin tu risa.

No te atrevas a perder esta batalla, que tu vida esta llena de otras mucho más fuertes y peligrosas y lograste salir sin un rasguño.

No te atrevas a levantar un vuelo sin la compañía de tantos como yo que necesitamos de tus alas.

No te atrevas a apagar tu sonrisa contagiosa y necesaria en tantas reuniones donde la seriedad se perdía con tus inteligentes ocurrencias.

No te atrevas porque, aunque insistas, somos muchos los que detendremos tu partida.

No te atrevas hermano y maestro del alma.

No relajes con eso de dejarnos sin ti!

No te atrevas coñazo!!!”

Acroarte se une al dolor nacional por el fallecimiento del cantautor Víctor Víctor

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) dijo que se une al dolor nacional y la pena por la que pasa la música, el arte y la cultura por la muerte del cantautor dominicano Víctor Víctor.

“Demostró un gran compromiso social con alta sensibilidad humana, sus canciones demostraron un compromiso con el sentir popular. En los años 70, junto a la artista también fallecida Sonia Silvestre fundaron el grupo Nueva Forma, que enmarcado en lo que se denominó la canción protesta, participando en el festival Siete Días con el Pueblo en 1974”, indicó.

“Para Acroarte es una gran pérdida y se une al dolor que más que familiar es un sentimiento nacional de profundo pesar por la partida de Víctor”, expresó Alexis Beltré, presidente de Acroarte.

Diógenes Abreu, quien reside en Nueva York, emitió el siguiente mensaje:

A Víctor Víctor

en memoria La vellonera llora la ausencia de tu voz,

así como la mar con sus olas

despide sin rencor los latidos de tu corazón; adiós Vitico,

el Capotillo sembrará cayenas

sobre la mágica melodía de tu canción

y en Gualey te aclama la fría madrugada

de un niño acabado de nacer; adiós Vitico,

contaremos tus pasos hacia la soledad del firmamento

para saber la distancia de nuestro encuentro con tu son,

como lo baila un pueblo

agradecido de tus cantos, como yo; adiós Vitico,

en tus virtuosas manos ponemos esta copa de hermoso amanecer para que brindes con nosotros cuando nos volvamos a ver;

tuyas serán las noches de serenatas,

los atardeceres atrapados en tus guitarra

como libélulas borrachas de placer,

tuya también la lluvia

sobre los aleros de la ciudad que te vio nacer; adiós amigo,

Víctor Víctor, Vitico de siempre,

trovador inagotable de lo eterno,

adiós.