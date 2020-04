OPINION: El boom de las compras online en tiempos del coronavirus

En un mundo y una época ya de por sí tendente a la digitalización y la conectividad, la crisis sanitaria provocada por la pandemia de Covid 19 parece haber dado el empujón definitivo al sector del comercio en línea.

A pesar, como decimos, de ser una tendencia que viene de largo, esta explosión de las transacciones y gestiones digitales y del e-commerce ha venido precipitada e inesperadamente, pillando a muchos desprevenidos, tanto a particulares como a empresas, entidades financieras, comercios e instituciones públicas.

Esta falta de preparación ante un cambio tan drástico ha provocado algunos desajustes de los que hablaremos más adelante. Antes, para entrar en contexto, recordemos que la demanda online de determinados bienes de consumo ha subido, según datos recientes, entre un 30% y un 70% dependiendo del tipo de producto a raíz de la instauración de medidas de confinamiento y distanciamiento social. Algunos de esos productos han sufrido tasas de crecimiento aún más elevadas, rondando el 100% en algunos casos (arroz, conservas, platos preparados, higiene personal, geles desinfectantes, ordenadores portátiles, etc.) y alcanzando el 150% en otros (Ej. Legumbres secas).

Esto ha cambiado algunas de las dinámicas de consumo y también las formas de realizar las transacciones. Se ha reducido notablemente el uso de efectivo, dando paso al avance del dinero virtual como medio de pago. También han aumentado las prácticas como el pago a través de smartphones por medio de aplicaciones como Wallet o Bizum.

Estas nuevas dinámicas han generado un aumento de las amenazas digitales y los ataques de ciberdelincuentes a través de técnicas como el malware o el phishing y han puesto de manifiesto la necesidad de uso de canales seguros y VPNs para proteger nuestros datos financieros.

También ha provocado desbarajustes en las cadenas de producción, de suministro y, sobre todo, de distribución. Muchas empresas, grandes superficies, supermercados e incluso numerosos pequeños comercios han tratado de adaptarse a esta nueva realidad creado nuevos canales que hagan frente a la creciente demanda virtual. Algunas grandes superficies se han adaptado rápidamente al cambio y han multiplicado por cuatros sus pedidos en línea. Otros han optado por una solución intermedia (el llamado “click and car” que permite realizar el pedido sin salir de casa y cargarlo en el coche sin entrar en contacto con nadie). Pero otros muchos han decidido cancelar el servicio de venta online por no estar preparados para el aluvión de demanda y no verse capacitados para proporcionar un servicio adecuado.

No son los únicos, muchas otras cadenas de supermercados, librerías, tiendas de comida de mascotas e incluso empresas de reparto y distribución han cancelado temporalmente sus servicios o establecido plazos de entrega notablemente más largos de lo habitual ante la presente situación. Incluso aquellas plataformas más experimentadas en este tipo de tareas y servicios, se han visto ampliamente afectadas por el drástico aumento de pedidos.

Todo esto pone de manifiesto varias cosas. Por un lado, apuntala y confirma una tendencia al alza que venía produciéndose durante años, dando el impulso definitivo a muchas entidades y plataformas a la hora de dar importancia a sus servicios digitales, invertir en seguridad informática y gestión de datos y apostar por el comercio en línea. Por otro señala el proceso de transición en el que aún nos encontrábamos, que queda patente si nos fijamos en la cantidad de problemas y amenazas que han atenazado a distribuidores y usuarios cuando ha llegado una situación que ha exigido el salto definitivo a este tipo de comercio y a esta forma de consumir.

Habrá que ver si esta situación supone la estocada final al comercio presencial y a las transacciones tradicionales, o si solo será una situación temporal que, con el tiempo, devuelva las cosas a su estado anterior. En cualquier caso, una cosa está clara, el ámbito digital ha sacado y seguirá sacando tajada de esta situación mientras las medidas de aislamiento y distanciamiento social se prolonguen.

