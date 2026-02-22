6 muertos, 15 heridos por màs ataques aéreos rusos a Ucrania
KIEV, 22 Feb. – Un nuevo bombardeo nocturno de Rusia conformado por casi 350 proyectiles ha dejado por ahora seis muertos en Ucrania.
Por su parte, Rusia ha denunciado un muerto y un herido en el ataque de dos aviones no tripulados ucranianos en la región de Bélgorod, según ha confirmado su gobernador, Viacheslav Gladkov.
EN EL NORESTE DE UCRANIA
Cinco de las víctimas en Ucrania se han registrado en la capital homónima de la provincia de Sumi, en el noreste del país, donde el bombardeo ha afectado además a una instalación de la multinacional estadounidense Mondelez, según han informado las autoridades regionales.
Los bombardeos han alcanzado además cinco municipios de la región de Kiev que han dejado un fallecido y quince heridos, producto de un ataque generalizado contra 14 localidades del país en el que han intervenido 345 aviones no tripulados, misiles balísticos Iskander-M/S-400, misiles antibuque 3M22 Zircon y misiles de crucero.
Las víctimas de Sumi han sido dos hermanos y un matrimonio de la localidad de Znob-Novhorodske, situada a menos de cuatro kilómetros de la frontera entre Ucrania y Rusia.
Otro ataque ruso, esta vez con misiles, ha dañado una instalación de producción perteneciente a la multinacional estadounidense de snacks y confitería Mondelez International, de acuerdo con las autoridades. Por el momento no han trascendido detalles sobre las dimensiones de los daños materiales ocasionados en la planta.
Kiev ha registrado a lo largo de la madrugada múltiples detonaciones que han llevado a las autoridades capitalinas a declarar la alerta aérea en la ciudad. Posteriormente, con el despegue de bombarderos rusos, la alarma se ha extendido a todo el país.
Las primera ronda de detonaciones se ha detectado en torno a las 04.00 horas (hora local), según ha informado el diario ‘The Kiev Independent’ con información de corresponsales sobre el terreno. Aproximadamente media hora más tarde, hacia las 04.30 horas (hora local), se han escuchado nuevas explosiones en distintos puntos de la ciudad.
Estos ataques tienen lugar en el contexto más amplio de los bombardeos periódicos que Rusia viene lanzado contra infraestructuras civiles ucranianas, incluidos edificios residenciales y redes energéticas, desde la invasión del país en febrero de 2022.
UN MUERTO Y UN HERIDO EN RUSIA
El fallecido es el conductor de un vehículo alcanzado por un dron en el municipio de Volokonovsky. Un segundo impacto, en la ciudad de Bélgorod, provocó heridas graves a una mujer, que tuvo que ser intervenida para amputar una de sus piernas.
Fuente: EUROPA PRESS
