Pondrán en circulación novela de escritor dominicano

NUEVA YORK.- El escritor y catedrático dominicano Franklin Gutiérrez pondrá en circulación su nueva novela «El rostro sombrío del sueño americano» el sábado 16 de noviembre en el Comisionado Dominicano de Cultura en los Estados Unidos.

El evento será a partir de las 6:30 de la tarde en la Sala de Teatro Rafael Villalona, del Comisionado, localizada en el segundo piso del 541 West de la calle 145, casi esquina con la avenida Broadway, en Manhattan.

De acuerdo con la sinopsis de la obra, El rostro sombrío del sueño americano narra la vida de Armando Guerra, un trabajador social de padre dominicano y madre puertorriqueña nacido en un hospital neoyorquino, que vence múltiples obstáculos en busca del cacareado sueño americano. Su recia personalidad le viene de su madrastra Granmadre, una gringo-judía profesora de literatura latinoamericana de carácter enérgico, y de Doña Epi, museógrafa mexicana quien consolida su formación profesional al conectarlo con episodios trascendentales de la historia norteamericana, mediante un diario de George Washington encontrado por ella en la Morris-Jumel Mansion, en Manhattan, lugar desde donde Washington dirigió, entre septiembre y octubre de 1776, la batalla de Harlem Heights, único combate que ganó en Nueva York y Nueva Jersey en toda la guerra de independencia.

“Si el sueño americano lo determina el éxito profesional, social y económico, Armando lo logra. Tiene una profesión tradicional, un salario decente, una familia organizada, una vivienda amplia y confortable, dos hijos, dos perros rottweiler y un gato angora. Él, entre tanto, no lo siente así. ‘Eso funcionaría perfectamente para un gringo de pura cepa, o para quien pretenda serlo. No para aquellos que como yo nos ha tocado cargar pesadillas inconclusas, esperanzas truncadas, anocheceres requemados y, peor aún, arrastrar una larga ristra de pesares sin que a nadie le importe, le sacuda los huesos o le retuerza la conciencia’, reflexiona. La historia de Armando termina cuando, al cumplir 55 años, se jubila. Su última advertencia es: ‘que nadie se atreva a grabar en mi tumba un epitafio distinto al que yo he dispuesto y plasmado al final de este relato. El rostro sombrío del sueño americano desvela, desde una perspectiva desapasionada, que el sueño americano es una gran pesadilla, una ilusión”, agrega la sinopsis.

El comisionado de Cultura, Carlos Sánchez, invitó al público en general a la puesta en circulación de la obra y explicó que su autor “es uno de los escritores dominicanos de la diáspora más destacados”.

Para más información, llamar al 212-234-8149, o visite la página web: www.codocul.com.

