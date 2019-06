Doña Milagros Vs Hipólito y el danilismo solapado

1 – Los hechos hablan por si solos: entre Hipólito y Danilo hay una alianza tácita con acuerdos solapados, que nada tienen que ver con un proyecto de nación que impulse el desarrollo y progreso del país. Estas ententes, entre estos dos sicarios de la democracia, son maquinaciones de aposento que solo favorecen los intereses personales de ambos, de sus familiares y cachanchanes y de los grupos élites de la República.

2 – La certeza de esta alianza con los aludidos acuerdos, con amores y todo, son hartos conocidos. Los mismos solo puede ser negados por quienes son ciegos ante los hechos. El mismo Hipólito, con reiteradas acciones y declaraciones públicas, se ha encargado impúdicamente de evidenciarlas.

3 – “Yo le debo lealtad y gratitud a Danilo”, ha dicho Hipólito públicamente en reiteradas ocasiones – y no solo que lo ha dicho – sino, que con los hechos ha demostrado que es así. Ahora bien, esa filial declaración, que resulta extraña e irracional en boca de un supuesto líder de nuestro Partido, hubiese sido suficiente para apartarlo del liderazgo que ostenta, si en nuestro Partido hubiese existido una real disciplina partidaria y sentido de la lógica, pues es un absurdo, que pongamos de jefe de las tropas con que vamos a combatir al enemigo, precisamente a quien haya declarado y manifestado con acciones, su lealtad y gratitud hacia ese enemigo a enfrentar.

4- Como puede recordarse, las elecciones del 2012, pese a los desmadres verbales del “líder Hipólito”, fueron ganadas por el PRM, pero él no las defendió, sino, que reconoció el triunfo de Danilo sin impugnar, sin pelear aquel sucio y grotesco fraude, enarbolando el infeliz argumento, de que lo hacía así para evitar un derramamiento de sangre. Pero, ¡oh cosas de la vida! después de este fraude, Hipólito y su familia quedaron mas ricos y poderosos que antes, mientras la gente que se fajó con alma, corazón, vida, sudor, lágrimas y peculio para que ese triunfo fuera posible, quedó pobre y deprimida, encharcada, enganchada, embargada, decepcionada, y en olla.

5 – Para más, extrañamente, pese al robo de las elecciones por Danilo, Hipólito siguió reafirmando su amistad con lealtad y gratitud hacia ese perverso político, quien había protagonizado la canallada de aquel fraude que privó a nuestro Partido de llegar al poder, un hecho, que en un hombre de principios, de vergüenza y honor , debió generar un sentimiento de indignación y desprecio hacia el autor de aquella villanía; sin embargo, esa fechoría contra nuestro Partido y el pueblo, no hizo mella en esa sospechosa relación, sino, que más bien la cimentó aún más, puesto que a los pocos días de aquel ignominioso acontecimiento, Hipólito andaba de paños y manteles con el hombre que con tanta perversidad, le había arrebatado el triunfo a nuestro Partido y al pueblo.

6 – De esta amarga experiencia electoral con capitulaciones solapadas del – “líder Hipólito”-, consintiendo un fraude electoral al enemigo, han quedado muchas interrogantes; por ejemplo, después de este fraude que despojó al PRM del triunfo, ¿Cuáles son los motivos y razones por las cuales Hipólito se ha mantenido debiendo gratitud y lealtad a Danilo? ¿Por qué ese sentimiento entre esos dos hombres, que ha salido tan caro al PRM y al país? ¿Será que la misma es producto de una patología psíquica, o de una conspiración canalla? ¿A cambio de qué, ha sido y sigue siendo esa gratitud y lealtad a Danilo?

7 – Es historia patria, que Hipólito Mejía ingresó al otrora glorioso PRD en 1978 en el gobierno de don Antonio Guzmán. Posteriormente caímos en el gancho de hacerlo presidente de la República y líder de nuestro Partido. A él le entregamos las riendas de un PRD grande, histórico, victorioso y glorioso. Aquel era el Partido del pueblo, de la libertad, y de la esperanza nacional; pero ese gran Partido, Hipólito y Miguel Vargas lo volvieron un cadáver. La mayor responsabilidad de esa cadaverizacion recae sobre Hipólito; su ambición de poder hizo posible ese desguace. A esta altura del tiempo podemos decir sin lugar a equivocarnos, que toda la tragedia releccionista por la que ha, y sigue atravesando nuestro pueblo, el gran culpable es Hipólito Mejía, porque fue él, quien inició este desmadre con su consabido cambio a la constitución para reelegirse.

8 – En este escenario, no obstante Hipólito ser el iniciador de las desgracias que ha, y sigue ocasionando el cambio a la Constitución que él propició con fines de reelegirse, y para lo cual metió las manos en el dinero del presupuesto nacional,16 años después, él persiste en el error, la maldad y la ambición, para seguir haciendo mas daño del que ha hecho, puesto que él, en vez de rectificar para enmendar sus errores y daños cometidos, se ha enfrascado como un desaforado en una inverosímil pretensión presidencialista, dando palos a ciega y remendando odres viejos, en vez de retirarse, y al efecto aunar esfuerzos y protagonizar acciones tendentes a consolidar la unidad de los perremeista y de la Coalición Democrática, para desplazar al PLD del poder.

9 – Pero además, ¿para qué Hipólito quiere volver a participar en unas elecciones?; puesto que él es un candidato que no defiende su triunfo, que sabemos que es más de lo mismo, y que la impunidad y la corrupción seguirían campantes, porque él ha sostenido públicamente, que a los corruptos, si son sus amigos, por una cuestión de lealtad, no los llevaría a la cárcel. Tan solo por esta declaración de mal gusto, miles de personas que han asumido una posición radical contra la corrupción y la impunidad, que no quieren ver nunca más a un Pepe Goico empoderado, no votarían jamás por este Hipólito Mejía.

Analizando el propósito de la alianza o acuerdos Hipólito-Danilo

10 – La más reciente encuesta Gallup establece un 78 % para Luis Abinader dentro del PRM; un 9.5% para Hipólito, y un 1.5% para David Collado; mientras que a nivel nacional arroja un 39.4% de preferencia para el PLD y un 22% para el PRM, marcando una diferencia de 17.4%.

11 – ¿Cómo explicar esta diferencia de 17.4% a favor del PLD, un Partido que tiene al país sumido en una terrible delincuencia, en saqueo e impunidad, en la más severa podredumbre moral, en pobreza extrema, en graves y obscenas injusticias sociales, y al borde del colapso económico? La razones de esta diferencia es muy sencilla; principalmente es debida a dos factores: Primero, el PLD se ha agenciado esta fortaleza debido a un clientelismo político parasitario que se nutre de las arcas del Estado, y segundo, la presencia de Hipólito en el PRM, una figura que se ha hecho odiosa a una mayoría significativa de la población, ha, y está impidiendo el crecimiento del PRM, pues esa mayoría ha decidido, que mientras ese dinosaurio esté ahí privando de líder, no ingresará a ese Partido.

12 – Antes la expuesta diferencia abismal e insalvable, que arrojan las estadísticas entre Luis Abinader y los demás precandidatos, “la gloria nacional”, doña Milagros Ortiz Bosch ha planteado: el PRM ya debiera escoger por consenso a Luis Abinader como su candidato presidencial, argumentando, que la elección temprana del candidato nos ahorraría dispendio de recursos, tiempo, y energías, y permitiría la consolidación y unidad del Partido lo que seria ganancia frente al PLD.

13 – A esta propuesta de doña Milagros, Hipólito y sus huestes la han rechazado de mala manera, incluyendo en la misma, epítetos contra esta dama. En su réplica, Hipólito, con una diferencia frente a Luis de 68.5%, afirma, que él ganará la convención del PRM con un 70%; y catalogan la propuesta de doña Milagros como un recurso desesperado y antidemocrático, ya que (según ellos), Hipólito con toda seguridad será el candidato del PRM.

14 – Como ya he explicado anteriormente, el PLD no hace ninguna movida al azar, sino, que todos sus pasos los calcula fríamente. Para ello el PLD tiene un equipo de pensadores, integrado por cerebros maquiavélicos nacionales e internacionales, que cobran millones que son pagados con dinero del pueblo. Muchas veces, esos “pensadores” usan a las bocinas pagadas por el gobierno para llevar a cabo sus tácticas y estrategias. En esas maquinaciones, muchas veces vimos al difunto Cesar Medina siendo parte de la creación y ejecución de estas infamias; por ejemplo, con sus escritos, Medina potabilizaba la candidatura de Hipólito, y denostaba la de Luis. Muerto Cesar Medina, su lugar ha pasado a ocuparlo Julito Hazim y otros. Dicho sea de paso, este Julito Hazim le sale carísimo al pueblo dominicano. Danilo le condonó una deuda de 2,725 millones de pesos que tenía con Baninter; y para favorecerlo más, le concedió una parte de la contrata de remodelación del hospital Darío Contreras, por un valor de 885 millones de pesos.

15 – Hace apropiadamente una semana, Julito Hazim en su programa “Revista 110”, comentó (para echar esa bola a correr), que dentro del PRM se está fraguando la formula Hipólito presidente- David Collado vicepresidente. Por otro lado “El Listín Diario” publicó una encuesta donde da a David Collado como el personaje de mayor simpatía dentro del PRM. Al mismo tiempo Marino Zapete defenestra a Hipólito y a Luis, y propone como formula triunfante para el PRM a David Collado presidente-Faride Raful vicepresidente, o viceversa. Estas son formulas extrañas, dado que la mas reciente encuesta de la Gallup, le da a David Collado solo un 1.5% de intención del voto.

Ante estas incoherencias, ¿a qué conclusión podemos llegar?

16- Pues bien…, todo el accionar de Hipólito en el terreno político concuerda con que es una trama del danilismo para debilitar al PRM y socavar la candidatura de Luis Abinader, cosa que quieren lograr por razones tan consabidas, que ya no tenemos que explicarlas, porque ello sería llover sobre mojado. Lo triste de este caso es, que Hipólito, por comisión u omisión se está prestando para semejante trama contra – “su Partido” – y nuestro pueblo.

17 – En esta trama, el danilismo está usando a Hipólito para lograr sus objetivos de quedarse en el poder, y dizque este líder está ajeno a ese uso. Presuntamente, Hipólito ignora que el danilismo está maniobrando para que él sea el candidato del PRM, y supuestamente, también, Hipólito desconoce las razones de esa preferencia.

18 – El caso es, que con esa fórmula (Hipólito presidente-David vicepresidente), se entusiasmaría y engatusaría a Collado y a su gente, para que en la Convención de octubre voten por Hipólito, puesto que con esta fórmula el danilismo ha calculado, que con el caudal de votos de David Collado, Hipólito ganaría la Convención, y si no la gana, (que es lo más seguro), entonces, de paso, como efecto colateral, sembradía la discordia y la división en el PRM que es lo que se persigue para pescar en rio revuelto.

Conclusión

A – En el contexto político actual, Hipólito sabe muy bien, que la modificación a la Constitución va, llueve, truene o ventee, y que el PRM con él de candidato, jamás le ganaría al PLD con Danilo en reelección. En consecuencia, si verdaderamente Hipólito quisiera que el PRM ganara las elecciones por venir, ni por la mente le pasara esa pretensión presidencial, y su laborantismo político estaría dirigido a apoyar el candidato con mayores posibilidades en el PRM.

B – Lo triste y amargo de este caso es, que todavía haya ciegos a granel, cantidad de gente buena, pero que no tienen la capacidad para pensar por sí mismos, que creen por fanatismo en el éxito del proyecto presidencial H20, cuando si se detuvieran a estudiar los factores que hacen inviables esa locura, y que los están usando como conejillos de indias, jamás se prestarían para semejante despropósito, y burla a ellos mismos.

C – Hasta aquí mis reflexiones sobre la alianza con acuerdos solapados entre Hipólito y Danilo. Es un ejercicio intelectual que hago, esperando que tanto esfuerzo se vea recompensado con la rectificación de los seguidores del “líder Hipólito”, para que después, como en veces anteriores, los perremeistas de las bases no lloremos lágrimas de sangre ante la derrota, mientras que Hipólito, como si nada hubiese pasado, seguirá impertérrito en su zona de confort, en la que indiferente y ajeno a la tragedia existencial de los derrotados ciudadanos de a pie “de su Partido”, seguirá, junto a los suyos, gozando en total plenitud la vida loca de un millonario caribeño, al mejor estilo de Ricky Martin.

A todos mis lectores, y a los que se sientan aludidos, les dejo la palabra.

