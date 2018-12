Funcionarios y empleados reconocen al Director de la ONDA

SANTO DOMINGO.- Funcionarios y empleados de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) entregaron una placa de reconocimiento a su director, doctor Trajano Santana, por su humildad, sensibilidad social, visión y entrega al trabajo.

El reconocimiento fue realizado durante la fiesta navideña del organismo y, según el texto del mismo, esas cualidades han permitido al funcionario sacar la institución del anonimato en el que supuestamente se mantuvo durante años.

“Este reconocimiento ha sido una sorpresa para mí. Me siento muy contento. Agradezco al equipo de trabajo que tengo en la ONDA, porque me da a entender que no todo está perdido y que vale la pena seguir luchando por apuntalar el derecho de autor en el país”, expresó Santana.

Destacó los logros alcanzados por la ONDA durante los dos años que lleva en el puesto y el apoyo económico y moral que ha recibido del presidente Danilo medina.

Se comprometió a seguir luchando por la defensa y bienestar de los creadores de obras y mantener el sitial privilegiado en que lo ha colocado en el país y el extranjero.

A la fiesta-almuerzo asistieron invitados especiales, entre los que se destaca Ysset Román, ministra consejera de la Misión Permanente de República Dominicana ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y otros organismos internacionales.

Asistieron, además, Félix Mirabal y Luis Pimentel, presidente y director, respectivamente, de la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música.

Igualmente, Nelson Jiménez, Luis Arambilet y Pedro Durán, representantes de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda Dominicana) y Rosa Núñez, presidenta de la Sociedad Dominicana de Productores Fonográficos.

Asimismo, los presidentes de la Asociación Dominicana de Derechos Audiovisuales; la Asociación Dominicana de Actores de Cine y la Sociedad Dominicana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes, la Mario Lebrón y Augusto Ferias y Pochy Familia, respectivamente.