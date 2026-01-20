2026: un año muy singular en EE.UU.

El autor es escritor. Reside en Nueva York

Este año que recién comienza, promete ser de gran significación para los que vivimos en Estados Unidos, especialmente los dominicanos. Los acontecimientos que están en proceso de ejecución, afectarán el diario vivir de los newyorkers, al tiempo que nos obligará a tomar partido en conflictos que nunca tuvimos la mas mínima intención de enfrentar.

La decisión inicial, la del pasado sábado 3 de enero, tomada por el presidente Donald Trump, dio el campanazo que marca la salida de los corceles del destino, en una carrera que no sabemos con exactitud cual es la meta final; porque luce que tiene varias etapas y que hay aspectos en los que el mismo presidente no parece tener claridad absoluta.

En la Casa Blanca se siente un espíritu de cautela extrema en lo referente a la interpretación de la realidad interna de Venezuela. Solo así se explica el evidente dislate entre el discurso de Trump y el de la presidente venezolana. Ella cualquier día se pronuncia en contra del arresto de Maduro y al siguiente afirma que está muy de acuerdo con Trump; y él de igual forma, dispuso el arresto y sometimiento de Maduro, pero dejó intacta la estructura de gobierno del Chavismo.

En paralelo con este drama -que ralla en la parodia- los newyorkers inauguramos el año con un nuevo alcalde tan outsider como Donald Trump, y aunque ambos en apariencia representan polos opuestos, sabemos que -como siempre sucede con los extremistas- en el fondo coinciden en los objetivos, y finalmente se ponen de acuerdo.

Mandani necesita el favor de Trump para cumplir con sus promesas de campaña, y Trump necesita tener bajo su regazo al alcalde de la ciudad mas importante del mundo, centro financiero mundial y además, casa materna del Presidente. Este matrimonio, tan raro como forzoso, parece que puede funcionar por los próximos años; porque a fin de cuentas, mientras el viejo se despide del escenario, el joven apenas empieza su carrera política.

Hasta este punto, todo parece lógico, aunque algo bizarro. Pero el problema pudiera agravarse en las elecciones de noviembre, que son cruciales para Trump. Si los resultados fueren adversos, afectarían seriamente su influencia en el “Grand Old Party” (GOP). Así que, él necesita mantener el control del Congreso. Si pierde la dirección de la Cámara de Representantes (the House) le resultará muy difícil garantizar la supervivencia de sus tropas; pero si además pierde el Senado, el asunto se le va a tornar verdaderamente catastrófico.

Sin embargo, el Presidente enfrenta una dificultad mucho mas inmediata. Los operativos de ICE van a minar peligrosamente su base de apoyo, tanto en la población general, como al interior de su partido. El haber baleado a esa señora en Minneapolis, gravitará por mucho tiempo en la mente de los votantes y conducirá a la corte a varios de sus colaboradores.

Los videos publicados en la prensa solamente muestran a una mujer asustada y con ganas de salir de un evidente problema; en modo alguno se puede interpretar que ella atentaba contra la vida de los agentes de ICE.

A una semana del 20 de enero, la fecha de su segunda exaltación, la encuestas lucen muy preocupantes. Su popularidad está alrededor del 40%, mientras que su rechazo se mantiene sobre el 55%; y paralelamente, al interior de su partido -que es también el mío- la oposición a sus iniciativas ya pasa del 35%. Este último dato nos perturba a todos.

Demos un vistazo ahora a la situación económica. Los movimientos del Presidente en materia de influencia son audaces, aunque a veces parecen extremos. El mejor ejemplo es su reciente decisión con Venezuela: todo presagia un relanzamiento de Estados Unidos en su zona de influencia geopolítica y un inminente movimiento de capitales hacia las arcas nacionales.

Lo que no se ve con claridad es la forma en que esta bonanza nos tocará, aunque solo sea de manera tangencial. Sin embargo, nuestra condición de inmigrantes en esta tierra de oportunidades, demanda que nos comportemos como ciudadanos leales a USA, nuestro anfitrión- y que tratemos de interpretar con objetividad y razonable optimismo, las confusas situaciones que genera este proceso en curso.

Se trata de la supervivencia de nuestra familia, y eso no podemos obviarlo nunca.

Pero lo cortés no quita lo valiente, como reza el viejo refrán. Y en este proceso que se avecina, nuestra labor principal es participar con vigor y entusiasmo, apoyando siempre las causas justas y respaldando con el voto las aspiraciones electorales de nuestra gente.

Talvez nuestro voto no sea decisivo en algunos escenarios electorales, ya que no todos somos ciudadanos, pero la mejor forma de ayudar a nuestros compatriotas que no pueden votar o que no han formalizado su estatus legal, es procurando respaldar unánimemente a los candidatos que se comprometan con el futuro de nuestra gente, no importa si son republicanos o demócratas.

Ante la crisis temporal que nos amenaza, debemos preservar el voto personal y ponerlo en la urna del partido mayoritario que seleccionemos, para que pueda tener valor de decisión. De nada nos servirá votar por los partidos minoritarios, si ellos no están aliados a uno de los mayoritarios. Ese “voto de calidad”, o a veces llamado “ideológico” por los americanos, es un voto sentimental, que habla muy bien del ciudadano que lo cultiva y de su independencia de pensamiento; pero en nuestro caso, reitero: es una absoluta pérdida de tiempo y de recursos.

Pero a nosotros, eso no nos sirve de nada. En las recién pasadas elecciones se inscribieron unos 10 candidatos presidenciales en las parrillas de los partidos minoritarios o independientes, pero 3 de ellos se retiraron. Todos en conjunto sacaron cerca de 3 millones de votos (menos del 2% de los votos emitidos). Esos 10 ciudadanos que aspiraron a la presidencia de Estados Unidos son gente de renombre en sus comunidades, aunque algunos de ellos no pasan de ser simples soñadores o excéntricos de la política.

¡Vivimos, seguiremos disparando!

