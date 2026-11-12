Gonzalo Castillo ante el país. ¿Qué significa resolver?

POR RAFAEL PASIAN

Cuando Gonzalo Castillo y yo estudiábamos electrónica en el Instituto Politécnico Loyola, en el taller aprendíamos a comprobar si un circuito funcionaba. Podíamos tener un diseño impecable en el papel. La prueba venía cuando conectábamos la corriente y medíamos el resultado.

Pensé en aquellos años al leer lo que dijo Gonzalo en El Sol de la Mañana el 10 de noviembre. «Hablo poco, pero resuelvo». Conozco a Gonzalo desde el Loyola y apoyo su aspiración a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Por eso quiero tomar en serio esa frase. Si llega a gobernar, ¿qué cambios podrá comprobar una familia dominicana al cabo de un año?

Lo que cuesta poner la comida en la mesa

Gonzalo explicó su regreso a la contienda por el malestar que dice haber encontrado con el costo de la vida y la inseguridad. Propuso prestar a tasas bajas por medio del Banco Agrícola y otras entidades, estimular la siembra de tubérculos de ciclo corto y elevar la producción mensual de huevos de 400 a 600 millones. En eso hay una decisión política que comparto. Si la comida se encarece, el Estado puede intervenir para que el campo produzca más y las familias puedan comprar mejor.

Para que eso funcione, el crédito tiene que llegar al pequeño productor que carece de garantías. Y ese productor necesita riego, asistencia técnica y una forma de llevar la cosecha al mercado sin perderla ni venderla por debajo de su costo. Le preguntaría a Gonzalo cómo piensa seguir el precio desde la finca hasta el colmado. Ahí veremos si el beneficio llegó a la familia que compra y a la gente que siembra. La alimentación escolar también podría abrirles un mercado estable a los productores locales mediante compras públicas transparentes.

La educación que queremos dentro de esas aulas

Gonzalo propuso extender la jornada escolar a todos los centros públicos. Estimó que harían falta alrededor de 25.000 aulas adicionales, entre las pendientes de terminación y las que habría que construir. Como maestro, sé lo que representa una jornada completa para un niño y su familia. También sé que, si el niño llega a cuarto grado arrastrando dificultades de lectura, cada año que pasa le exige más esfuerzo para ponerse al día. ¿Qué apoyo recibirán ese estudiante y su maestro durante las horas adicionales?

En la primera infancia, quisiera saber cómo ampliaría el acceso a la educación inicial y cómo detectaría temprano las dificultades de aprendizaje. En primaria, ¿qué metas fijaría en lectura y matemáticas? En secundaria, ¿qué haría por el adolescente que falta a clases porque trabaja, o por el que empieza a perder interés porque nunca ha tenido acceso a un laboratorio, un taller o una actividad artística que le despierte la curiosidad? Ahí hacen falta docentes con tiempo para planificar y formarse, tutorías, apoyo a los estudiantes con discapacidad y seguimiento a quienes están en riesgo de abandonar la escuela.

También quiero oírlo hablar de los politécnicos, la educación de adultos y las prácticas remuneradas. ¿Cómo fortalecería la UASD y sus recintos regionales? ¿Qué becas permitirían que un joven de una familia trabajadora termine su carrera? ¿Cómo financiaría la investigación universitaria? Un programa educativo debe decir cuánto cuestan las aulas, los maestros y el mantenimiento, y cómo se medirá el aprendizaje y la permanencia escolar en cada provincia.

El derecho a recibir atención a tiempo

Gonzalo vinculó la alimentación con la salud. Quisiera que lleve esa preocupación hasta el centro de atención primaria del barrio y de la comunidad rural. Pensemos en una mujer embarazada que tiene que hacer dos viajes para completar un chequeo, o en un paciente que sale de la consulta con una receta y descubre que en su centro falta el medicamento. ¿Qué cambiaría para ellos?

Le pediría compromisos sobre el personal de los centros de primer nivel, el abastecimiento de medicamentos esenciales y el tiempo de espera para un especialista. Quisiera saber también cómo integraría la salud mental a la red pública y cómo mejoraría el seguimiento de los pacientes con enfermedades crónicas. Publicar esos resultados por provincia permitiría que la gente sepa dónde se está cumpliendo y dónde hay que reforzar el servicio.

La inversión tecnológica que dejaría capacidad en el país

Como ingeniero, yo le preguntaría a Gonzalo qué inversiones haría para que la República Dominicana produzca tecnología. Empezaría por la conectividad asequible, la electricidad confiable y la seguridad de las redes en escuelas, hospitales y oficinas públicas. Financiaría proyectos entre universidades, institutos técnicos y empresas dominicanas. A las empresas extranjeras que reciban incentivos les pediría compromisos medibles de empleo calificado, formación de personal e investigación conjunta con instituciones del país.

La inteligencia artificial permite comenzar con problemas que todos entendemos. Un agricultor puede recibir orientación sobre cuándo regar a partir de datos del clima y del suelo. Un maestro puede preparar materiales para estudiantes con diferentes niveles de lectura y revisar si realmente les sirven. Un hospital puede anticipar qué medicamentos se agotarán y organizar mejor sus inventarios. Le preguntaría a Gonzalo qué proyectos pondría a prueba, qué institución respondería por cada uno y cómo mediría sus resultados. Los datos de estudiantes y pacientes merecen protección, y toda persona afectada por una decisión automatizada debe poder pedir revisión humana.

El lugar de la República Dominicana en el mundo

Gonzalo habló del contexto internacional al referirse a los precios del petróleo, el gas y el carbón y a su impacto en el costo de la energía. De ahí surge una pregunta inmediata. ¿Qué haría para que una crisis lejos de nuestras costas golpee menos la factura eléctrica, el transporte y la producción dominicana? Me interesa conocer su plan para las redes eléctricas, la eficiencia energética y la generación renovable, así como el papel de la cooperación internacional en esas inversiones.

La primera prueba de nuestra diplomacia está en la isla que compartimos con Haití. ¿Cómo combinaría la seguridad fronteriza, el comercio formal, una política migratoria con garantías y el respeto a la soberanía de ambos pueblos? ¿En qué condiciones apoyaría una misión internacional y qué papel les reconocería a las instituciones y a la sociedad haitianas?

También quisiera saber cómo actuaría ante las divisiones políticas de América Latina y qué iniciativas defendería en el Caribe sobre democracia, derechos humanos y respuesta a huracanes. Con Estados Unidos, ¿qué agenda llevaría sobre comercio y protección consular de nuestra diáspora? Ante la rivalidad entre Washington y Pekín, ¿cómo decidiría qué acuerdos convienen al país? ¿Qué buscaría con China, Japón y Corea del Sur en industria y formación técnica? ¿Qué alianzas impulsaría con Europa en energía, investigación y educación? Y ante conflictos como los de Ucrania y Gaza, ¿qué defendería en Naciones Unidas sobre la protección de civiles, el acceso humanitario y las salidas diplomáticas?

Cómo sabremos que se cumplió

Gonzalo cuestionó el uso de los recursos obtenidos mediante endeudamiento, planteó revisar el gasto antes de decidir sobre una reforma fiscal y habló de mantener la unidad del PLD. Le pediría que esa unidad se construya alrededor de un programa discutido en público. ¿Qué gastos revisaría? ¿Qué inversiones financiaría con deuda y cómo evaluaría sus resultados? ¿Qué servicios protegería si los ingresos quedan por debajo de lo previsto? La credibilidad de un presupuesto también se mide por quién carga con el ajuste.

Desde el pensamiento de Juan Bosch, yo entiendo que la responsabilidad de gobernar empieza por conocer cómo vive el pueblo. Por eso, Gonzalo, te pediría que nos digas cuáles aulas terminarías primero, cuáles centros de salud reforzarías y cómo llegaría el crédito al agricultor que nunca ha podido conseguirlo. Dinos cuánto costaría y cuándo podríamos comprobarlo.

Yo apoyo tu precandidatura. Y quiero que el dominicano que te escuche pueda pensar en su propia casa, en la escuela de sus hijos, en el centro de salud de su comunidad, y sepa qué podrá exigirte si llegas a la Presidencia. Así entiendo yo el compromiso de resolver.

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