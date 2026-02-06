Evaluar el retorno de la inversión social

El autor es periodista. Reside en Santo Domingo

POR EDDY PEREYRA ARIZA

Hasta ahora la inversión social durante los gobiernos del presidente Luis Abinader ha sido un componente primordial de su administración. Ha estado orientada a dignificar la vida ciudadana y enfrentar desafíos sociales urgentes y fundamentales.

En el primer período de gobierno de Abinader, sobresalieron acciones relevantes sobre la inversión social entre ellos: aumento del presupuesto social, priorizando áreas como educación con la inauguración de 72 escuelas, 104 liceos y 25 politécnicos. El Seguro Nacional de Salud (SENASA) registró 5 millones 690,186 personas con cobertura en su régimen subsidiado. En lo referente a las viviendas, más de siete mil fueron entregadas y unas 45 mil reparadas.

Y en cuanto a la asistencia a grupos vulnerables, el 38.5% de los hogares dominicanos recibieron el subsidio alimentario a través de transferencias monetarias.

Dentro de ese año también, se destacaron importantes programas como apoyo a la microempresas, a pequeños productores agrícolas y personas con discapacidad.

Para esto el gobierno dedica recursos importantes. Solo el presupuesto para servicios sociales el pasado año fue de 644,743.5 millones de pesos y para este 2025 proyecta una inversión superior a los RD$659,000 millones. Este último monto se enfoca en fortalecer la protección social, salud, educación y la reducción de la pobreza, con especial atención a programas del Gabinete de Política Social y programas priorizados.

Los servicios sociales son considerados como una inversión a largo plazo y a ese presupuesto mencionado se le suma el hecho de que las instituciones públicas financian sus programas de responsabilidad social a través de los presupuestos institucionales, donaciones o alianzas público-privadas.

Los programas sociales más destacados del año pasado fueron implementados por el Ministerio de Energía y Minas, cuyo enfoque en la electrificación de zonas remotas y comunidades vulnerables ha generado un impacto humano profundamente significativo.

Dentro del programa de inclusión financiera se bancarizaron en el Banreservas cerca de un millón de dominicanos facilitando la apertura de cuentas con solo su cédula. La recuperación y creación de cerca de 700 mil empleos; la formación en INFOTEC de 684 mil jóvenes Del mismo modo, el enfoque de intervención implementado por el Despacho de la Primera Dama en relación con la prevención y atención de las uniones tempranas y el embarazo adolescente ha producido resultados significativos.

Mientras tanto, se registraron dos programas que impactan en la juventud: el de INDOTEL llamado “Talento Digital” con la entrega de 30 mil becas en tecnología y la iniciativa del Gabinete de Política Social 14/24 que capacita e inserta en el mercado laboral a jóvenes de 14 a 24 años en condiciones de vulnerabilidad social.

Estos y otros logros reflejan un enfoque en la mejora de las condiciones sociales y económicas de la población, pero es necesario medir la recuperación de la inversión social, a través del Retorno Social de la Inversión (SROI), o la evaluación realista desarrollada por Pawson y Tilley, o metodologías específicas como la huella de pobreza de Oxfam, para cuantificar el impacto social, ambiental y económico de los proyectos en términos monetarios. Esto permite a las instituciones públicas optimizar recursos, demostrar la eficiencia de sus iniciativas, mejorar la toma de decisiones y aumentar la transparencia.

Remarco que la inversión social está orientada a mejorar la calidad de vida de la población y a abordar desafíos sociales críticos, que sin duda ha sido un pilar fundamental del gobierno de Abinader.

Pero, la política social debe enfocarse en la generación de cambios que puedan medir el impacto social positivo y la creación de valor, utilizando metodologías como las señaladas. Esto implica identificar grupos de interés, mapear cambios y cuantificar el impacto social junto con la rentabilidad financiera.

Posiblemente sea fundamental conocer, cuántas personas vulnerables han logrado salir de la pobreza o la extrema pobreza, y que a partir de ahí, no necesitan la asistencia social para sobrevivir porque han encontrado trabajos bien remunerados o han desarrollado sus propios negocios.

De igual manera, se debe investigar el retorno de la inversión en ámbitos como la educación, la salud, los ingresos, el empleo y la calidad de vida y en transparencia, darlos a conocer. Esto nos proporcionará una mirada más comprensible del impacto positivo de estos esfuerzos en las poblaciones, facilitando la adecuación estratégica y la optimización del acompañamiento a los grupos o personas con mayores niveles de necesidad.

