CODUE alerta de pretensiones para revertir sentencia 168-13
SANTO DOMINGO.- El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica manifestó su “alta preocupación” ante denuncias del presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, y el expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Milton Ray Guevara, sobre supuestas pretensiones de organismos internacionales para revertir los efectos de la Sentencia 168-13 de este tribunal.
La referida sentencia de TC estableció que solo se considera dominicana la nacionalidad de los nacidos en el país de padres dominicanos o residentes legales, aplicando retroactivamente este criterio.
Con la disposición fueron despojados de la nacionalidad cientos de miles de personas nacidas de padres extranjeros en situación irregular, principalmente de ascendencia haitiana, creando una situación de apatridia y generando controversia nacional e internacional.
CANCILLERIA DESCARTA QUE SEA REVERTIDO DICHO FALLO
El reverendo Feliciano Lacen, director de la entidad religiosa, advirtió que de confirmarse las versiones, resultarían lesivas para la soberanía jurídica de República Dominicana.
Asimismo, manifestó que toma «nota con expectativa», la postura del canciller Roberto Álvarez, quien aseguró que el Ministerio de Relaciones Exteriores no tiene intención de revertir el fallo constitucional, y que dicha declaración se traduzca en una línea de acción clara, coherente y consistente en todos los ámbitos donde se represente al país.
LLAMA SOCIEDAD A DEFENDER SENTENCIA Y NO BAJAR LA GUARDIA
Lacen resaltó la importancia de mantener vigilancia cívica frente a cualquier iniciativa que intente imponer pautas externas en materia migratoria y constitucional, áreas que competen de manera exclusiva al ordenamiento jurídico dominicano.
«Exhortamos a las autoridades y a la sociedad civil a preservar la institucionalidad, defender las decisiones del Tribunal Constitucional y no bajar la guardia ante escenarios que puedan comprometer la soberanía nacional, reiterando su disposición a dar seguimiento responsable a este tema de interés país», afirmó Lacen Custodio.
an/am
Single Mom Reveals How She Earns $89k/Yr Working 10 Hrs/Week From Home. Tired of paycheck-to-paycheck living? Meet Kelly from New York—a regular mom who cracked the code to recession-proof income without selling a thing! Now, YOU can too with the Home Profit System:
ACT NOW➢ LIVEJOB1.COM
en el tercer parrafo… que dicha disposicion… despojo las nacionalidades… de pitises, nacidos… en r. d… ninguna disposicion… despojo nacionalidad… y menos, a un haitiano… porque, nuestro… papel de leyes…. niega gentilicio… a criaturas que nazcan… bajo ilegalidad… de sus padres… y mas de un haitiano… porque, e’stos, hasta… de su pais… no cuentan con… un papelito…. ni de una ‘comadrona’… ademas, la sentencia..
… #168/13… solo ratifica los… que nuestras constituciones… desde el 1929… dicen de como… se adquiere la dominicanidad… o es que, al… haitiano le… averguenza que… le digan ser haitiano… eso es un hecho… palpable…
PORQUE EN REALIDAD ELLOS SABEN QUE LOS AUTÉNTICOS HAITIANOS SOMOS NOSOTROS , YA QUE EN LA ISLA NO HABÍAN NEGROS , Y MENOS ESCLAVOS, ANTES DE LA LLEGADA DE COLON A LA ISLA 🌴. HAITÍ ES EL NOMBRE DE LA ISLA PORQUE ASI LA LLAMABAN NUESTROS ANCESTROS , LOS TAÍNOS . HAITÍ ES EL VOCABULARIO TAÍNO SIGNIFICA ,TIERRA MONTAÑOSA , QUE AUNQUE COINCIDA CON EL RELIEVE MONTAÑOSO DE LA PARTE OESTE DE LA ISLA, RECUERDA QUE TODA LA ISLA CUENTA CON UN JUEGO DE CORDILLERAS A LOS CUATRO VIENTOS , QUE LLEGAN HASTA HIGUEY , ASÍ COMO TAMBIÉN A PUERTO… Leer mas »
LOS HABITANTES DE LA PARTE OESTE ,AL LIBERARSE , FUNDARON UNA NACIÓN(1804) A LA QUE LLAMARON ,🇭🇹HAITÍ, EN HONOR AL NOMBRE ORIGINAL , TAÍNO , DE LA ISLA . RECUERDA QUE CUANDO LA EMPRESA DE COLÓN LLEGÓ , FUNDÓ LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO , DE AHÍ NUESTRA DOMINICANIDAD , AUNQUE NETAMENTE LOS ORIGINALES HAITIANOS SOMOS NOSOTROS , LOS AUTENTICOS DUEÑOS DE TODA LA ISLA 🌴. “ Comprendes!!!”
OYE A ESTE SABANDIJA…..»ALERTANDO» ??? Y DONDE ESTA TU diosito???….que haces tu metiendote en problemas terrenales si supuestamente uds no son de este mundo?….Turba de charlatanes.
Señior parasitic además de una sabandija ere un sin patria…Dios está simple presente el corazón de los dominicanos. Dios, Patria y libertad
Mi amigo Custodio como ha progresado con la halitosis? Ya se le quito el bajo a mierrda de la boca?
Es mejor que se elimine la frontera y no que la reviertan . Desde ese mismo momento , jamás nacerá un niño del otro lado y los costos para contener el éxodo de parturientas , control de la corrupcion en la frontera y dotación de actas de nacimientos legales ; se tragaría casi todo el presupuesto de la nación .
ESPERO NO ME FUSILEN… GRACIAS.
😃😉
BUEEEENO JUDAS NUNCA DUERMES. EL PUEBLO DOMINICANO DEBES DE ESTAR EN ESTADO DE ALERTA CONTRA LA HAITIANIZACION. COMO DECIA MI AMIGO CAAMANO DENO DURANTE LOS FIEROS DIAS DE LA GUERRA DE ABRIL. NI UN PASO ATRAS VIVA LA REPUBLICA DOMINICANA…… EL VEREDICO NAVEGANTE
Estos están en política !! No en evangelio… oportunistas
A nuestros legisladores qué se limite a legislar por lo que se les eligió, la constitución es la garante de nuestra soberanía y no debe ser tocada
✔️✔️✔️…..🇩🇴🇩🇴🇩🇴ATENCIÓN🇩🇴🇩🇴🇩🇴 …!!!
….
ESO ES YA COMO ENTREGARLE EL PAIS A NUESTROS ENEMIGOS HISTÓRICOS, PERO MIENTRAS ESTEMOS ACTIVOS SE LA PONDREMOS , CADA DÍA MÁS DIFÍCIL ,TANTO A LOS SABIONDOS,ASTUTOS, DILIGENCIOSOS , ATREVIDOS , MAÑOSOS Y MEGALÓMANOS 🇭🇹HAITIANOS ,COMO A LOS MALOS DOMINICANOS QUE LOS APOYAN, QUIENES TIRAN LA PIEDRA Y ESCONDEN LA MANO , YA QUE ESTÁN INFILTRADOS EN TODOS LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES. ORGANISMOS QUE APOYAN , CORDINAN Y FINANCIAN LA ABUSIVA Y CRIMINAL INVASION DE DESAFORADOS 🇭🇹HAITIANOS A NUESTRO PAÍS ,POR EJEMPLO LA ONU ,QUE APUESTAN POR EL MACABRO PLAN DE HAITIANOAFRICANIZACION DE NUESTRO PAÍS, CON PROGRAMAS DEFRONTERA ABIERTA COMO HICIERON… Leer mas »