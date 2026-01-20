CODUE alerta de pretensiones para revertir sentencia 168-13

Lacen Custodio llamó a la población a no bajar la guardia.

SANTO DOMINGO.- El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica manifestó su “alta preocupación” ante denuncias del presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, y el expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Milton Ray Guevara, sobre supuestas pretensiones de organismos internacionales para revertir los efectos de la Sentencia 168-13 de este tribunal.

La referida sentencia de TC estableció que solo se considera dominicana la nacionalidad de los nacidos en el país de padres dominicanos o residentes legales, aplicando retroactivamente este criterio.

Con la disposición fueron despojados de la nacionalidad cientos de miles de personas nacidas de padres extranjeros en situación irregular, principalmente de ascendencia haitiana, creando una situación de apatridia y generando controversia nacional e internacional.

CANCILLERIA DESCARTA QUE SEA REVERTIDO DICHO FALLO

El reverendo Feliciano Lacen, director de la entidad religiosa, advirtió que de confirmarse las versiones, resultarían lesivas para la soberanía jurídica de República Dominicana.

Asimismo, manifestó que toma «nota con expectativa», la postura del canciller Roberto Álvarez, quien aseguró que el Ministerio de Relaciones Exteriores no tiene intención de revertir el fallo constitucional, y que dicha declaración se traduzca en una línea de acción clara, coherente y consistente en todos los ámbitos donde se represente al país.

LLAMA SOCIEDAD A DEFENDER SENTENCIA Y NO BAJAR LA GUARDIA

Lacen resaltó la importancia de mantener vigilancia cívica frente a cualquier iniciativa que intente imponer pautas externas en materia migratoria y constitucional, áreas que competen de manera exclusiva al ordenamiento jurídico dominicano.

«Exhortamos a las autoridades y a la sociedad civil a preservar la institucionalidad, defender las decisiones del Tribunal Constitucional y no bajar la guardia ante escenarios que puedan comprometer la soberanía nacional, reiterando su disposición a dar seguimiento responsable a este tema de interés país», afirmó Lacen Custodio.

an/am