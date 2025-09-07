Taller uorología

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. -El 90 por ciento de las enfermedades que ven los urólogos en sus consultas están relacionadas con el agrandamiento de la próstata o hiperplasia prostática benigna, así como las patologías derivadas.

Entre esas patologías derivadas se incluyen cáncer de próstata, prostatitis o inflamación de la glándula prostática y otras relacionadas, como cálculo renal e infecciones recurrentes.

En el caso de las mujeres, casi siempre las causas son cálculos renales o cistitis (inflamación en la vejiga) con dificultad recurrente en la orina.

Así lo aseguró la presidenta de la Sociedad Dominicana de Urología, quien puntualizó que en el caso de la mujer la trata un médico general o ginecólogo, pero cuando son recurrentes debe asistir a la consulta del urólogo.

La doctora Katia García afirmó que, ante esa preocupación, la entidad desarrolla un entrenamiento en técnicas mínimamente invasivas para tratar hiperplasia benigna o agrandamiento de la próstata y de cáncer de próstata por cirugía laparoscópica.

Explicó que en la Jornada de Laparoscopía y Enucleación Prostática: De la consulta al quirófano 2025, los urólogos se entrenan en enucleación prostática, un procedimiento que permite extraer la próstata completa solamente dejando la capa que la cubre.

Precisó que la técnica permite mejores y más duraderos resultados en el tiempo, evitando otras intervenciones, mientras el paciente se recupera rápidamente y retoma su vida diaria, trabajo o vida social de forma rápida.

Sostuvo que en el país muchos urólogos están entrenados para realizarlo, pero la Sociedad de Urología ofreció el entrenamiento para contar con más especialistas que puedan contribuir con la salud de los enfermos, a través de esta técnica.

Explicó que la resección prostática es el procedimiento que con más frecuencia se realiza en la actualidad, porque está cubierto por el Plan Básico de Salud y que permite al urólogo reducir el tamaño de la misma mediante la reducción de pequeñas porciones de ellas.

Sin embargo, dijo que la enucleación es un procedimiento más avanzado que se realiza a nivel global desde hace muchos años, pero ha tomado tiempo para desarrollarse en América Latina.

Observó que el objetivo del entrenamiento en esta técnica de vanguardia es que los urólogos del país estén capacitados en estas técnicas mínimamente invasivas y puedan prestar este servicio a la población.

“La técnica de enucleación prostática va a sustituir la resección de próstata. Esperamos que en los próximos años tengamos más urólogos capacitados en las nuevas tecnologías, cirugías o enucleación prostática con láser; y en laparoscopía, que es un procedimiento que precede a la robótica”, expresó.

La Jornada de Laparoscopía y Enucleación Prostática se desarrolla de viernes a sábado y el primer día incluyó manejo quirúrgico de la Hiperplasia Prostática Benigna (HPB), con tratamientos mínimamente invasivos para los síntomas del tracto urinario inferior (LUTS) en hombres y enucleación prostática: técnicas actuales y avances tecnológicos.

Asimismo, se trató la Rezum o terapia con vapor de agua y crioterapia prostática, mientras que este sábado la jornada se dedicó al cáncer de próstata, con especial énfasis en la cirugía laparoscópica y robótica.

Las actividades programadas incluyen entrenamiento en simuladores quirúrgicos, conferencias especializadas sobre anatomía funcional de la continencia urinaria y preservación de los nervios erectores.

