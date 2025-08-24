Dice alcanza niveles históricos improvisación en el año escolar

COTUI, República Dominicana.- El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, opinó que los dominicanos nunca habían vivido un nivel de improvisación tan grande como el que, a su juicio, se está experimentando con el inicio del año escolar 2025-2026, pautado para este lunes.

Tras concluir un encuentro con profesionales que respaldan su proyecto político en la provincia Sánchez Ramírez, Javier habló a representantes de medios de comunicación que le preguntaron sobre el tema educativo.

“Primero aseguraron que el cupo estudiantil para el nuevo año escolar estaba garantizado, y al final resulta que no. Los estudiantes tendrán que recibir docencia en aulas móviles o furgones, debajo de árboles, en clubes, terrazas, e incluso en espacios compartidos con criaderos de chivos, como es el caso de la comunidad de Honduras, en Tamayo, provincia Bahoruco”, declaró.

Lamentó que un funcionario del Ministerio de Educación (MINERD) informara que alrededor de un 40 % de niños no recibirá uniforme escolar antes del inicio a clases, lo que “se traduce en una verdadera injusticia social”.

“Este 25 de agosto no hay nada que celebrar, porque más de 400 mil estudiantes irán a las aulas con las manos vacías. No tendrán útiles escolares. Y la pregunta es: ¿eso ha pasado siempre?”, enfatizó.

Tras asegurar que esto no ha ocurridos siempre, el ex ministro de Turismo alegó que esto solo ha ocurrido durante este gobierno del PRM, pues en los del PLD no había problemas de cupo, existía una Jornada Escolar Extendida eficiente, y todos los estudiantes iniciaban el año escolar con sus uniformes, zapatos y útiles escolares”, sentenció.

HACE LLAMADO

Javier llamó a la población a mantenerse vigilante frente a las dificultades del pueblo dominicano, y exhortó a trabajar unidos de cara al 2028 para superar esta situación que, según dijo, afecta no solo al sistema educativo, sino también al sector agropecuario, la salud y el sistema eléctrico nacional.

RECORRIDO EN SÁNCHEZ RAMIREZ

Durante el recorrido que realizó este sábado por la provincia Sánchez Ramírez, Javier escuchó preocupaciones de los productores agrícolas, quienes manifestaron su desesperación por la falta de apoyo al sector, dice una nota de prensa de su equipo de campaña.

También sostuvo encuentros con jóvenes y profesionales de la medicina y del magisterio de la provincia, quienes destacaron las precariedades y el retroceso que afectan a ambas áreas, consideradas vitales para el desarrollo y la calidad de vida de la población.