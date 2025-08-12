Recomienda a Leonel “pelear “ con organismos y calificadoras

Santo Domingo, 11 ago (EFE).- El presidente Luis Abinader recomendó al exgobernante Leonel Fernández a que vaya a «pelearse» con los organismos y calificadoras internacionales que certifican crecimiento y estabilidad económica en República Dominicana

«Le recomiendo al amigo Leonel a que los datos que ofrecemos los vaya a discutir con los organismos internacionales; le puedo dar el nombre del director de la FAO para que pelee con él, también lo puedo poner en contacto con la Cepal y el Banco Mundial (…) que tenga buena suerte discutiendo sobre esto», refirió el jefe de Estado en su rueda de prensa de los lunes en el Palacio Nacional.

El Presidente también invitó a Abinader a «pelear» con la calificadora Moodys», que la semana pasada aumentó a Ba2 la calificación crediticia del país, la primera desde junio de 2017.

La calificadora destacó la fortaleza macroeconómica del país, su crecimiento sostenido y avances institucionales.

Reacciona ante criterio de Leonel

Abinader reaccionó así a declaraciones recientes de Fernández, en el sentido de que el Gobierno, supuestamente, maquilla las cifras en el aspecto económico y en otros.

Fernández, líder de la Fuerza del Pueblo, afirmó ayer que el Partido Revolucionario Moderno (PRM), es el gran fracaso de la política dominicana, porque prometió un cambio que no ha cumplido.

Citando las estadísticas del Banco Central, Fernández dijo que “en el primer semestre del año la economía solo creció un 2,7 % y que en junio fue de tan solo 1,2 %. Ya es imposible seguir maquillando las cifras, la construcción está paralizada, el dinero no circula, hay una crisis de agua y largas tandas de apagones que afectan al pueblo y 500 escuelas sin construir», aseveró el expresidente en un documento servido por su organización.

Abinader presentó hoy un resumen de sus cinco años de Gobierno y explicó que él fue el primero en decir que la economía no crecería este año como se esperaba, debido a factores exógenos, pero que aún así es la economía con mayor crecimiento de América Latina.

Preocupado por Feminicidios

En otro aspecto, el mandatario mostró su preocupación por los feminicidios y llamó a toda la sociedad a «hacer más» para que esto se reduzca.

«Debe ser una campaña que debe ir más allá del Gobierno, de toda la sociedad, hay que proteger a la mujer, hay que insistir más», dijo Abinader, y puntualizó que «entre todos» hay que aumentar los esfuerzos para que esta violencia no afecte el país.

Remachó en que su Gobierno encontró tres casas de acogida para mujeres en peligro y que ya suman 15 las que hay.

Mostrará más obras de su gobierno

En otra parte de sus respuestas, dijo que la semana que viene presentará al país más obras, «para que (la oposición) cuenten, cuenten, y hagan su balance (…) después no me digan abusador».EFE

