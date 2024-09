10 razones que descalifican a Luís Abinader (OPINION)

El autor es escritor y periodista. Reside en Estados Unidos

El efecto multiplicador de todo gobierno tiene sus raíces antidemocráticas en la sinrazón de sus decisiones a la hora de decidir sus acciones, la mayoría de las veces puestas en marcha a espalda de una sociedad permeada por la inestabilidad de los servicios que de acuerdo con las leyes y la Constitución le obligan a cumplir con efectividad.

La primera gestión gubernamental de Luís Abinader (2020-2024) no rindió los frutos esperados, ha sido calificada como funesta por la sociedad dominicana, la cual depositó la esperanza en el presidente que arriba a un segundo período, sin embargo, no se avizoran cambios significativos, debido a la ambivalencia del mandatario, entreguista por demás, cuando se trata de tomar decisiones sensatas y estables.

En esencia, la administración del presidente Luis Abinader ha generado un gran debate en la sociedad dominicana. Desde su llegada al poder, ha sido objeto de críticas y controversias en torno a su gestión. Por ejemplo, ya no se habla del muro fronterizo, pero sí se promueve la continuidad del trasiego de haitianos hacia República Dominicana, mientras decenas de dirigentes del PRM (Partido Revolucionario Moderno), han sido nombrados como representantes de Emigración sólo para justificar “sueldos botellas” en la administración pública.

Desgaste

A lo largo de su mandato, Abinader ha enfrentado desafíos significativos, desde la gestión económica hasta la seguridad ciudadana y las decisiones tomadas por su administración han generado más preguntas que respuestas, o sea, contamos con un gobernante que con el paso de los años se ha ido desgastando como suele ocurrir con los presidentes reeleccionistas; esto sucede debido a la falta de gerencia para cumplir las promesas que se hace a la sociedad misma en tiempo de campaña.

En resumidas cuentas, República Dominicana sigue por el mismo derrotero político de hace decenas de años. Razones hay borbotones, sin embargo, esta vez solo les dejo diez puntos que descalifican al presidente Luis Abinader como gobernante:

1.⁠ ⁠Falta de experiencia política: Abinader no tiene experiencia previa en la administración pública, lo que ha generado dudas sobre su capacidad para tomar decisiones formales y apetecibles.

2.⁠ ⁠Gestión económica cuestionable: Su administración ha sido criticada por la falta de transparencia en la gestión de fondos públicos y la toma de decisiones que benefician a unos pocos.

3.⁠ ⁠Incumplimiento de promesas de campaña: Abinader no ha cumplido con varias de las promesas que hizo durante su campaña electoral, lo que ha generado desconfianza entre los ciudadanos.

4.⁠ ⁠Problemas de seguridad ciudadana: La tasa de criminalidad ha aumentado durante su mandato, y su administración ha sido criticada por no tomar medidas efectivas para abordar el problema y; ¿qué decir de los constantes y prolongados apagones?

5.⁠ ⁠Conflictos de interés: Abinader ha sido acusado de tener conflictos de interés debido a sus negocios personales y su relación con empresarios cercanos.

6.⁠ ⁠Falta de transparencia: Su administración ha sido criticada por la falta de transparencia en la toma de decisiones y la gestión de fondos públicos.

7.⁠ ⁠Problemas en la educación y la salud: Los sistemas de educación y salud han sido criticados por su falta de eficacia y la escasez de recursos.

8.⁠ ⁠Corrupción: Ha habido acusaciones de corrupción dentro de su administración, lo que ha generado desconfianza entre los ciudadanos.

9.⁠ ⁠Gestión ambiental cuestionable: Su administración ha sido criticada por la falta de medidas efectivas para proteger el medio ambiente y abordar el cambio climático.

10.⁠ ⁠Falta de diálogo con la oposición: Abinader ha sido criticado por no mantener un diálogo efectivo con la oposición y otros sectores de la sociedad.

Considerarse dueño y señor de un país no es favorable, al final solo queda la resaca de no haber hecho nada. El poder es algo transitorio que se juzga en base a la posibilidad de hacer que algo ocurra (o no ocurra); mientras que la autoridad posee alguna forma de investidura, de formalidad o de influencia gracias a la cual los demás obedecen. Los dominicanos somos gobernados por un presidente que por su investidura tiene mucho PODER, sin embargo, le falta lo más importante, AUTORIDAD.

mbaezjj@gmail.com

jpm-am