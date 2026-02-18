10 esquiadores desaparecidos en avalancha en norte California

Las autoridades peinaban la zona de Castle Peak, al noroeste del lago Tahoe.

Ashley Quadros, portavoz del Departamento de Policía del condado de Nevada, dijo que los seis esquiadores localizados aún estaban a la espera de ser rescatados.

Afirmó que el grupo estaba compuesto por cuatro guías de esquí y 12 clientes. El martes, alrededor de las 11:30 de la mañana, la Policía del condado de Nevada recibió una llamada al 911 de una persona que reportó una avalancha con gente sepultada, indicó Quadros.

El Departamento de Policía, el equipo de Búsqueda y Rescate del mismo y una cuadrilla del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California peinaban la zona de Castle Peak, al noroeste del lago Tahoe, señaló Quadros.

Esta semana, una potente tormenta invernal azota a California, provocando tormentas eléctricas peligrosas, vientos fuertes e intensas nevadas en zonas montañosas.

sp-am