VENEZUELA: Almagro asegura Gobierno Maduro es una “dictadura”

Un grupo de diplomáticos internacionales y trabajadores de los derechos humanos encabezado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, visitó la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela para analizar formas para resolver la crisis de migrantes venezolanos,

Almagro aprovechó la visita para censurar a la “dictadura” socialista venezolana por causar una crisis de migrantes en la región.

Pero, la solución definitiva a la crisis es restaurar la democracia en Venezuela, añadió.

“La crisis migratoria venezolana es una crisis absolutamente inmoral”, dijo Almagro tras reunirse con el presidente colombiano Iván Duque, y está “marcada por la indolencia del gobierno”.

Durante su visita a la frontera, Almagro se reunió con trabajadores de ayuda humanitaria y funcionarios gubernamentales en la ciudad colombiana de Cúcuta, donde las escuelas y hospitales pasan apuros para proporcionar atención a la gran cantidad de migrantes venezolanos que llegan.

El diplomático uruguayo fue detenido en la calle y saludado por docenas de migrantes venezolanos que lo exhortaron a trabajar para la “liberación” de Venezuela de la tiranía.

“Cúcuta es la ciudad que mejor ejemplifica las mentiras de la dictadura venezolana”, dijo Almagro. “La dimensión de la crisis humanitaria se siente acá más que en ninguna parte del mundo”.

Almagro dijo que la OEA creó un grupo de trabajo que examinará formas para ayudar a los migrantes, así como a las naciones que los acogen.

El senador republicano, Marco Rubio, elogió a través de su cuenta de Twitter el liderazgo y el compromiso del secretario Almagro por encontrar una salida a la crisis migratoria producida por el éxodo de venezolanos.

Un día antes, Almagro calificó al gobierno venezolano de “dictadura” y señaló que la crisis sólo se resolverá si se restablece la democracia.

“De lo contrario el régimen nos seguirá mintiendo, nos seguirá diciendo que no existe esa tal crisis, que no existe tal escasez (…) Esta parte del problema (la migración) que no pueden ocultar es la denuncia más clara que recibe la dictadura venezolana”, aseveró el jefe de la OEA.