SJM: ¿Por qué un ex senador y ex cónsul desafía a Danilo Medina?

Por LEANDRO ORTIZ DE LA ROSA

La tarde del domingo 17 de junio el ex senador y destituido Cónsul General de Haití, quien llevó dos períodos en tan importante posición, realizó una muy concurrida rueda de prensa en compañía de una gran cantidad de seguidores, quienes se dieron cita en el local de la Asociación de Productores Agrícolas del Valle de San Juan.

Luego de hacer un recuento histórico de su apoyo al Proyecto Presidencial de Danilo Medina desde el año 1997, y reconocer la “amistad” que le une al presidente Danilo Medina, a quien señalaba en foto que le quedaba detrás, con rostro sudoroso y con reflejo de descontento e inconformidad, también tributó también agradecimiento al expresidente doctor Leonel Fernández Reina, por los decretos que le había dado de mano de sus gobiernos.

Manifestó además que grupos a lo interno del sector de Danilo Medina en el Partido de la Liberación Dominicana lo quieren aniquilar políticamente y que él no se iba a dejar aniquilar, ya que a partir de ahora iniciará su proyecto a senador con un toque de puertas casa por casa, sección por sección y municipio por municipios en toda la provincia de San Juan.

Con gran escozor y asombro y en presencia de la gran cantidad de seguidores se observó cuando el mismo Ramón de la Rosa, señalando la imagen fotográfica del presidente Danilo Medina, dijo que cuando éste, su amigo, anuncie al país si aspira a un tercer mandato, él de igual forma dirá si apoya o no su reelección.

El destituido Cónsul General de Haití y ex Senador, después de su larga intervención en tono desafiante le inquirió a los periodistas que pregunten lo que quieran.

Sobre una pregunta que le realizaron acerca de si andaba con el actual senador Félix Bautista repartiendo vasos plásticos y si apoyaba la reelección, respondió: “No no desesperéis” .

Ante la pregunta de quien suscribe la cual fue la siguiente : ¿ i el mismo nivel de amistad que usted dice manifestar al presidente Danilo Medina, es el mismo nivel de amistad que en estos momentos el presidente Danilo Medina le profesa a usted?, respondió: “De este lado no ha variado; ahora bien de allá para acá, pregúntenle al público o pregúntele al mismo Danilo”.

De lo anterior se infiere, más que un descontento, un gran desafío al Jefe de Estado que lo mantuvo más de dos períodos ocupando esa importante posición.

Desde este escrito y ya que el declarante solo ofreció responder cinco preguntas, hay algunas que faltaron y no sabemos si el ex senador y destituido Cónsul General de Haití me podría responder:

1-Su riqueza o sobreacumulacion de una fortuna, considerada una de la más grandes de la región Sur y parte del país, es una carta de presentación para representar ante el Congreso a la Provincia de San Juan?

2-¿ De forma transparente y ante la evidencia de su alto desarrollo económico, después de haber sido funcionario en varias ocasiones, usted y sus empresas han realizado una declaración jurada de biene,s conforme a la ley 11-92 y normas complementarias?

3- ¿Usted y sus empresas están al día en el pago ante la Dirección General de Impuestos Internos?

4-Usted hablo de sus mujeres: ¿Cuántas son, cuáles tienen empleos, cargos o posiciones electivas y quien le ha financiado a esas mujeres posiciones electivas y dónde?

5-¿ Por qué no respondió la pregunta de si andaba con el senador Félix Bautista repartiendo vasos?. ¿A qué teme”?.

6- ¿A cuáles sectores dentro del sector Danilo Medina a lo interno del PLD, o personas, se refiere de que lo quieren aniquilar políticamente?

7-¿ Que opinión le merece la frase de Juan Bosh de que “En un Gobierno del PLD ningún funcionario se haría rico con el dinero del pueblo?.

8-¿ Cuáles iniciativas usted sometió ante el Congreso de las cuales en la actualidad la provincia de San Juan se esté beneficiando?

9-¿ Cuáles con las principales iniciativas legislativas de las cuales adolece la provincia de San Juan?

10- ¿ Si Ramón de la Rosa estuviera frente al Profesor Juan Bosch, a sus 39 años en el Partido de la Liberación Dominicana, que explicación le daría a cerca de su majestuosa y olímpica fortuna?

