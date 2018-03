Seguros Banreservas revela grandes torres de la RD no tienen pólizas

SANTO DOMINGO.- El administrador general de Seguros Reservas reveló que el 80 por ciento de los edificios, torres de apartamentos y oficinas existentes en capital carecen de una póliza para hacerle frente a eventuales siniestralidades.

Osiris Mota dijo que la mayoría no cuenten con una póliza de seguro, en un país que se encuentra en la ruta de los huracanes y que tiene fallas sísmicas en su capa tectónica, razón por la cual están expuestos a cualquier tipo de contingencia.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´ AGENDA, el funcionario explicó que tanto desde el Estado como de ese sector no se ha tenido una inteligencia para diseñar un eficiente plan de propaganda que concientice a los actores de ese mercado.

Indicó que las aseguradoras del país libran una fiera batalla por conquistar a las grandes empresas que al fin y al cabo no son las que más beneficios dejan debido a la capacidad que tienen de negociar bajas tarifas y exigir que le paguen más de lo debido por motivo de reclamaciones.

“Tu mira nuestra ciudad que a crecido tanto, y a pesar de que todos los años tenemos una temporada ciclónica, y a pesar de que estamos encima de varias fallas tectónica que se mueven todos los días, el 80 por ciento de todos esos grandes edificios que hay en la ciudad no tienen seguro“, insistió.

Calificó esa situación como sumamente alarmante, debido a que si se produjera un terremoto de la misma magnitud al que se produjo en Haití en el año 2010, podría producir una quiebra al país.

“Porque aquí no va a entrar dinero para reconstruir la ciudad, por no tener cobertura catastrófica, y eso es penoso, y no tenemos una autoridad como la Superintendencia que pueda empujar al mercado hacia una campaña de publicidad para llevar conciencia a los dominicanos de la importancia de invertir en seguro“, razonó el administrador de Seguro Reservas.

Argumentó que igualmente está sucediendo con los cientos de millones de pesos que cada año tiene que destinar el gobierno para hacerle frente a los daños ocasionados al sector agropecuario y a las obras de infraestructuras estatales, como consecuencia de las inundaciones producto de las lluvias.

25 mil jóvenes quedan minusválidos por accidentes de tránsito

Por otra parte, Mota definió los accidentes de tránsito como una catástrofe y gran tragedia para el país, que tiene un fuerte impacto económico en el sector asegurador.

“Esto es un desorden, un caos, que yo no entiendo como el Estado, no un gobierno en particular, no se da cuenta que solamente regularizando el problema de los motores vamos a bajar la delincuencia y otras pérdidas, ya que anualmente más de 25 mil jóvenes quedan minusválidos“, declaró el ejecutivo del ramo asegurador.

Dijo que eso obligó a Seguros Reservas a tener un seguro de fisioterapia gratis para los clientes de esa compañía, debido a que son muchos jóvenes, sobre todo pobres, que se accidentan, van a ser una carga para su familia, y sobre todo para el Estado.

“Pero además, el Estado está perdiendo más de 50 mil millones de pesos al año en atenciones médicas a todos estos accidentados que llegan a los centros de salud del pública“, informó.

Llamó a detener ese caos, que debe enfrentarse con disciplina porque es de la única manera que los países logran desarrollarse, y para ello hay que aplicar el imperio de la ley.

Explicó que para que se tenga una magnitud de la tragedia que significan los accidentes de tránsito, el pasado año Seguro Reservas pago por siniestralidad de accidente de tránsito cerca de dos mil millones de pesos.

