OPINION: Entérate NY

►Plagian resolución al Congresista Espaillat: Quisqueyanos en la urbe recuerdan el domingo 29 de julio pasado, durante la celebración de la “Gran Parada Dominicana del Bronx” cuando hablaron el cónsul Carlos Castillo, congresista Adriano Espaillat, senadora Marisol Alcántara, asambleístas Carmen de la Rosa y Víctor Pichardo, el alcalde de San Fco. de Macorís, Alex Díaz, el empresario Risek y otros dirigentes políticos, comunitarios e invitados internacionales. El congresista Espaillat proclamó allí, frente a cientos de dominicanos: “Junto con el senador federal por NY, Charles Schumer, presenté una resolución en el Congreso de los EE.UU para que, desde la calle 135 hasta la 218, este vecindario se llame de manera permanente “Quisqueya Heights”, no Washington Heights ni Hamilton Heights. ¡Quisqueya Heights!. Así como existe el Barrio Chino, la Pequeña Italia, debería haber un vecindario que honre a la comunidad dominicana, y qué mejor que sea en el Alto Manhattan, que es la cuna de la comunidad quisqueyana, una comunidad trabajadora, que hace grandes aportes en todos los renglones a esta nación, y ejerce su poder del voto. El pasado viernes la senadora Alcántara la hizo como suya, anunciando lo mismo en la Plaza de las Américas, en el Alto Manhattan, solo cambiándole el nombre por “La Pequeña República Dominicana”. ¡Ah! invitó a a Gale Brewer, presidente de Manhattan (ausente), Carlos Castillo, Cónsul RD-NY (ausente), Lucienne Echeverría, encargada de Turismo en NY (ausente), la Cámara de Comercio de Washington Heights (ausente), Alianza Dominicana (ausente), Caridades Católicas y La Coalición del Norte de Manhattan para los Derechos de los Inmigrantes, Un chusco en Dyckman rememoró el anuncio de la compañía de fotocopias Xerox: “Cuando copien, copien bien”. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!

►¿Little Dominican Republic = Little Caribbean NYC?: Observadores quisqueyanos en el Alto Manhattan nos escriben: El proyecto de “Pequeña República Dominicana” es impulsado por “Little Caribbean”, una entidad nacida en Brooklyn. La senadora Marisol Alcántara se asocia con ellos para encabezar y anunciar el proyecto en el Alto Manhattan. Esta organización sostiene en su página webb que su fundador, Shelley V. Worrell, lanzó el Festival de Cine Flatbush para abordar el déficit cultural caribeño en NYC. Tras su éxito, amplió su misión, exponiendo en el Museo de Arte Diasporano Africano Contemporáneo (MOCADA), y en el Studio Museum, en Harlem. Asimismo, proyecta películas en Haití, Barbados, Francia, Polonia y Cuba, entre otros países. Caribbeing ofrece contenido y experiencias culturalmente relevantes y estimulantes para las personas que anhelan la inspiración caribeña. Está creando una plataforma de 360​​° que se destacará entre sus pares en El Caribe y la Diáspora. Además su representación cultural va más allá de la socorrida publicidad de sol, la arena y el mar, facilitando la comprensión sobre la cultura, tradiciones, el estilo de vida y las identidades del Caribe. Nuestra plataforma trasciende la nacionalidad, idioma, raza, etnia y género. En los últimos días se ha desatado una lluvia de críticas por parte de activistas comunitarios, dirigentes políticos, profesionales, comunicadores y sectores ultranacionalistas, contra la senadora por su frecuente evasión del tema de los haitianos en la RD, en medios de comunicación y redes sociales. Incluso durante su reciente estadía en RD declaró en el programa “El Gobierno de la Mañana” que en el “Desfile Dominicano”, que preside María Khoury, no desfilaron haitianos, aunque pudo comprobarse todo lo contrario a través de video y fotos, diiiiicen.

►Increíble pero cierto: La otrora y aguerrida “compañera” y “camarada” del PLD y “Marcha Verde” en NY, Elida Almonte, se juramentó oficialmente el pasado fin de semana en el PRSC, ataviada de rojo. Junto a ella lo hicieron César Núñez Jáquez, Rubén Ferreira y Omar Inoa. El acto se llevó a cabo en los salones de un local ubicado en la calle 207 con la Décima avenida. Tomó el juramento José Balaguer, actual secretario de organización de la entidad reformista. ¡Ah! y es sobrino del ex presidente Joaquín Balaguer. Muchos “compatriotas” recordaron una frase dicha por Francisco Augusto Lora (1969), cuando, siendo vicepresidente de Balaguer y le bloquearon sus aspiraciones a la Presidencia de la República, abandonó el reformismo y expresó: “algunas veces en política lo más cerca que uno tiene es lo más lejos que se le presenta, y lo más lejos que uno tiene es lo más cerca que se le presenta”. Otros “coloraos” en la Gran Manzana recuerdan la conocida frase del Quijote: “Sancho, si los perros ladran es señal de que avanzamos”, ante las opiniones encontradas que vendrán, diiiicen. La música que se escuchó en el acto fue el merengue del fenecido Joseíto Mateo “Chiquito pero Tupio” https://www.youtube.com/watch? v=j3xFX8YJC9Y y otro que dice “Otro palo de Jossie Esteban”.: “No se vayan que esto se pone bueno”, como expresaba el narrador deportivo, Buck Canel.

►300 con Leonel arrancan en NY: El movimiento político “300 con Leonel”, que dirige Geraldo Rosario, está 809 en NY con el ex presidente Leonel Fernández. El “León” ha ordenado a sus seguidores, tanto en RD como en el exterior, hacer esfuerzos concentrados para la captación de nuevos miembros hacia su proyecto político y ya “Los 300” comenzaron a juramentar. Este fin de semana lo hicieron en El Bronx con medio centenar de políticos experimentados que se encontraban retirados. Dirigió la tropa de ingreso Pascual Matos Alcántara, ex del Comité del Central del PQDC y ex coordinador general en la región sur de RD para la entidad de Elías Wessin Chávez. Los leoncitos están en los suyos, diiiicen.

►Votantes por partido y distritos Alto Manhattan: La Junta de Elecciones de NYC indica que en el distrito 31, con 223,675 votantes, participan como candidatos al senado estatal Robert Jackson, Marisol Alcántara (reelección), Thomás León y Tirso Piña. Comprende los vecindarios de Upper West Side, desde Sohoo en la calle 26, Midtown Manhattan, Lincoln Center hasta la calle 110. Le siguen Morning Side, Hamilton Heigths, Washington Heights, Inwood y Mabel Hill, este último en El Bronx. El 60% de sus votantes son blancos y el 40% afroamericanos, hispanos y otras etnias. El Partido Demócrata tiene inscritas 171,095 personas, de ellas 149,170 están activas y 21,925 inactivas. El Republicano con 12,913 matriculados, de los cuales 10,265 activos y 2,648 inactivos. Ambos suman 184,008 votantes, los restantes 39,667 están divididos entre nulos y los partidos minoritarios (►Conservador ► Verde ►Reforma ►Igualdad de Mujeres ►Familias Trabajadoras e ►Independiente). Por el distrito 71, con 96,098 inscritos, participan para la asamblea estatal Luis Tejada, Ali Pérez y Al Taylor. El Demócrata posee 76,301, de ellos 65,881 son votantes activos y 10,420 inactivos. El Republicano tiene 4,036 y de ellos 3,231 están activos y 805 inactivos. Ambos suman 80,337 y los 15,761 restantes divididos. El distrito 72, con 87,171 votantes, participan para la asamblea Carmen de la Rosa (reelección), José A. Jiménez y Yomaris Maldonado. El Demócrata tiene 69,140 inscritos, de ellos 61,003 están activos y 8,137 inactivos. El Republicano posee 4,195, de ellos 3,407 activos y 788 inactivos. Ambos suman 73,335 y el resto de 13,836 repartidos como siempre.

►Factores determinarán el triunfo: Analistas y sabiólogos en el Alto Manhattan reiteran en sus enjundiosos análisis de la semana pasada que Robert Jackson ganará la candidatura al senado estatal por el distrito 31 en las primarias demócratas de este jueves. Factores: ►El contralor de la ciudad, Scott Stringer, los congresistas Jerrold Nadler y Adriano Espaillat, los asambleístas Daniel O’Donnell y Linda B. Rosenthal, asimismo el concejal por el Alto Manhattan Mark Levine le retiraron el apoyo a la senadora Marisol Alcántara. ►La cultura del dominicano es no salir a votar. ►En las elecciones pasadas Jackson quedó en tercer lugar con 7,936 (30.65%) votos y el judío Micah Lasher, quien quedó en segundo lugar con 8,175 (31.57%), perdiendo por escasos 294 votos, no participa de esta contienda, pero ha estado reuniéndose y llamando a sus seguidores para que voten por Robert. Viene trabajando políticamente con los blancos en varios vecindarios. ►La suma de los dos es un triunfo seguro, diiiicen. ►Los opinólogos recordaron que Jackson fue concejal por 8 años por el distrito 7 (Parte de Washington Heights, Morning Side y Upper West Side hasta la calle 96) y tiene gran arrastre entre blancos, afroamericanos e hispanos, entre otras etnias. ►El jefe de campaña de la senadora, concejal Ydanis Rodríguez, tiene una alta tasa de rechazo dentro de la comunidad dominicana, por apoyar y votar por desaciertos contra miles de familias y cientos de comerciantes en el Alto Manhattan, situación que se refleja en ella. ►Por la senadora aliarse a los republicanos, a través de la Conferencia Democrática Independiente (IDC), siendo el partido de Trump enemigo de los inmigrantes, entre otros factores.

►Carta sobre los “Desfiles Dominicanos” en EE.UU: Dominicanos en la urbe nos escriben expresando: Los “Desfiles Dominicanos” en EE.UU, sus organizadores lo han desvirtuado al comercializarlos, politizarlos tanto y no exponer ampliamente sus objetivos (hablar de cultura, tradiciones, música, folklor e historia de RD). Diiiicen que los organizadores solo hablan en los periódicos de patriotismo, dominicanidad, bachata y merengue, mencionan los nombres de Duarte, Sánchez y Mella, dicen que se deben a la comunidad y usan la comunidad para desarrollar diferentes actividade$, pero no presentan el informe financiero de los ingresos y egresos, donde hay decenas de miles de dólares envueltos. “Hay que guindar” a sus directivos que presenten y discutan con la comunidad dicho informe, “secreto de guerra”.

►Continuando con los “Desfiles”: El último ejemplo fue la semana pasada en Newark-Nueva Jersey que le dedicaron el XVI Desfile y Festival Cultural Dominicano a San Pedro de Macorís y el “Gran Mariscal” fue Rafael Paulino. Pero Paulino declaró “invito a que se integren a mi campaña para ganar las primarias y la presidencia de la República por el PRM. Decidió lanzar mi precandidatura debido a que otros altos líderes no se han puesto de acuerdo, “y no lo harán nunca”, lo que podría dividir y destruir al PRM. “Después de tanto sacrificio y lucha para crear este partido, no podemos permitir que desaparezca por una desavenencia entre sus principales líderes, razón por la que decidimos coger las riendas y lanzar nuestra candidatura presidencial. Ya es tiempo de poner en orden la casa y enfocarnos en trabajar un verdadero proyecto de nación que esté a la altura de las necesidades del pueblo dominicano”. Ver: http:// almomento.net/newark- dominicanos-celebran-xvi- desfile-y-festival-cultural/ No dijo ni pio de la “Sultana del Este” que desde su fundación ha sido una de las provincias que más ha aportado a RD. Hogar de muchos poetas y peloteros; con más ingenios azucareros y aporta más electricidad en el país. Que la Unesco declaró el merengue y “Los Guloyas” de San Pedro de Macorís como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, entre otras tantas cosas.

►Un valor dominicano en NY: Jacqueline Güilamo, una dominicana pura cepa y residente en NYC por muchos años, es una reconocida activista comunitaria, gestora cultural y política, parte del staff del “Centro de Desarrollo de la Mujer Dominicana”, “Coordinadora de la Feria del Libro de Mujeres Escritoras en NY”, “Voluntaria de la Organización Cultural Areito”, así como de “Puma Poética”, entre otras, ha venido brindado sus aportes y conocimientos a la comunidad quisqueyana en la Gran Manzana. Su lema “Nuestro trabajo está ahí, siempre estamos al lado de nuestra comunidad, juntos podemos”. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Jacqueline usted es un valor dominicano en NY”.

