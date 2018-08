Obispo Baní objeta haya otra reforma para permitir la reelección de Medina

SANTO DOMINGO.- El obispo de Baní, Monseñor Víctor Masalles, objetó la idea de volver a reformar la Constitución de la República sólo para permitir una nueva reelección del presidente Danilo Medina.

Advirtió que ello equivaldría a poner “la palanca en neutro para que la democracia se empobrezca”.

En declaraciones que reseña el periódico El Caribe en su edición de este martes, agregó que si continúan tocando la Carta Magna no se podrán ver reglas claras que rijan el destino de la nación y consideró que un nuevo intento de cambio de las reglas constitucionales es una muestra de la inmadurez de la democracia del país.

“Nuestra democracia es tan inmadura que necesita que haya árbitros, y no hay árbitros, y cuando no hay árbitros hay uno solo que es la autoridad, que es el que batea más duro, el que salta más, el que tira mejor al tablero, y así sucede en los barrios, el que manda es el que tira mejor al tablero”, dijo.

El religioso comparó el respeto a las reglas de la democracia con las del béisbol o baloncesto. “En la democracia, mientras no sepamos obedecer reglas, vamos a retroceder. En béisbol hay reglas, en baloncesto hay reglas, y si se cambian las reglas cada vez que comienza una temporada, porque me conviene que este año las reglas sean éstas, y el próximo año, éstas, el play se vacía porque la gente quiere ver el desarrollo de un mismo juego como cuando ganan unos y cuando ganan otros; no para que cambien las reglas para que a su conveniencia ganen”, enfatizó.

Dijo que la costumbre de cambiar las reglas de juego por lo que conviene en un momento, daña la institucionalidad.

“Lo hacemos por 40 veces ya, porque van 39 las veces en que se ha modificado la Constitución precisamente por esto; ése es el triste asunto de quere perpetuarse en el tiempo; por ejemplo, en Estados Unidos Obama (Barack) salió a los 54 años, se le dijo no más, a los 54 años salió y se fue; y comenzó otro a los 70 y eso es lo que se llama una nación donde hay una institucionalidad y donde las reglas de juego se siguen. Aquí no, aquí tenemos por costumbre siempre estar buscando lo que le conviene y eso es lo triste de nuestro inmediatismo político y no lo que le conviene al país”, dijo.

Masalles respondió de esa manera al ser preguntado sobre la declaración del presidente Medina de que será el próximo año cuando comunicará su decisión de optar o no por modificar de nuevo la Constitución para reelegirse.

Medina está impedido de presentarse en el 2020 como candidato por la vigésima disposición transitoria de la Constitución de la República modificada en el 2015 por decisión del PLD.

Fuente: EL CARIBE

