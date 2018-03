Fuera ratas dominicanas 

Más aún. Al paso de los días constaté como los chistes y comentarios denigrantes hacia los/as dominicanos en programas de radio y televisión parecían ser parte de la cotidianidad puertorriqueña. Lo viví de manera directa cuando un dilecto amigo de la familia de mi esposa me preguntó en que se parecía un sándwich cubano a un emigrante dominicano y cuando dije no saber, me contestó en que con uno es suficiente. El ambiente que se respiraba era contrario al que había conocido y disfrutado en viajes anteriores.

Lo visto hasta ese momento resultó ser aspectos de una campaña racista montada por sectores políticos del país. Al efecto, se disponía de un comité contra la migración extranjera que encontraba razón de ser en rechazar la “invasión” de ilegales a Puerto Rico sobre todo desde República Dominicana, por poner en peligro “nuestra existencia como pueblo”, según una declaración que la Agencia de Prensa Internacional (UPI) atribuyó a los líderes del Comité.

Como un guion de película para ser aplicado en cualquier país receptor de migrantes y en cualquier tiempo, en aquel entonces, año 1991, los articuladores e impulsores de esa campaña partían de argumentos como que los indocumentados/as dominicanos desplazaban a los puertorriqueños de sus puestos de trabajo; provenían de lo peor de dichos nacionales y tendían a “ennegrecer” al país. Además de ser promiscuos en la relación hombre-mujer.

Para colmo y tal y como si estuviéramos en el Viejo Oeste americano donde se colocaba precios a los perseguidos por crímenes cometidos, el legislador Edison Misla Aldarrondo, del pro estadidad Partido Nacional Progresista, nombre partidario parecido a uno fundado posteriormente por los Vinchos en R.D., propuso colocar una multa de mil dólares al Estado dominicano por cada indocumentado de dicha nación que fuera detenido, según refiere la Dra. Palmira N. Ríos en su ensayo Acercamiento al Conflicto Dominico-Boricua.

Con su propuesta, que no prosperaría, Misla Aldarrondo alcanzaría mas notoriedad política en Puerto Rico y con el tiempo llegaría a ser presidente de la Cámara de Representantes, exitosa carrera política que terminaría al ser detenido en el 2002 y condenado en el 2003 y 2004 a 22 años de cárcel por cometer actos lascivos e impúdicos contra su hijastra desde que tenía 9 años, por abusar sexualmente de una de sus amigas menor de edad y por 15 cargos de corrupción.

Esta campaña racista y xenófoba que tomaba curso en la Patria de Emeterio Betances, valorado como el Padre de la Patria Puertorriqueña, amigo y colaborador de Gregorio Luperón e hijo de Felipe Betances Ponce, comerciante que nació en el Santo Domingo español, coincidió con una masiva ola de deportación de haitianos/as de distintas edades y sexos residentes en territorio dominicano.

Amparado en el Decreto 233-91 del 13 de junio de 1991, dictado por el entonces presidente Joaquín Balaguer, que ordenaba deportar a “los extranjeros menores de 16 años y a los mayores de 60 años que trabajan o viven en las plantaciones azucareras”, el Ejercito Nacional desarrolló masivas redadas, durante meses, en barrios, centros comerciales, bateyes, caminos y carreteras resultando repatriadas millares de personas, mayormente haitianos indocumentados, pero también dominicanos hijos de descendientes haitianos que al momento de las redadas no podían presentar la documentación requerida por los militares.