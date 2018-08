Empecemos por unas calles y un amplio voluntariado

A veces quiero reenfocarme y no escribir de tantos temas, dejar a cada quien que se encargue de su área, como quien dice zapatero a tu zapato, pero mis sinapsis no se dan así, mis neuronas tienen conexiones raras y me hacen parir muchos temas y meterme en muchos asuntos, por lo que será muy difícil que llegue a ser maestro de nada, tal vez aprendiz de muchas cosas.

Otro refrán dice que uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser, pero este es engañoso, porque partiendo de él podríamos creer que llegamos al límite cuando aún nos falta mucho por hacer.

No vengo en política, así que pido a algunos “lectores especiales” que no empiecen a leerme entre líneas.

Es verdad, en eso del ordenamiento del tránsito tenemos que poner manos a la obra, pues no hay que esbozar muchas teorías o esperar resultados de grandes estudios e investigaciones, para saber cuáles son los males que nos aquejan en materia de tránsito y cuáles las posibles soluciones.

Espero no me digan que una cosa es con guitarra y otra con violín, porque le respondería ya basta de teorías y empecemos a conceptualizar y usted me excusa de nuevo.

La ingeniera Claudia Franchesca, no tiene que recurrir a ningunos Santos, para darse cuenta cuales son los principales problemas y cuáles las eficaces y eficientes soluciones que demandan.

Voy a puntualizar un modelo que va a costar dos centavos y va a poner ¨” pianitos” tanto a conductores o choferes, como ciudadanos que transitan a pie y otros.

¿Cuál es? Ya voy. “Vísteme de espacio que voy de prisa” se le atribuye decir a Napoleón.

Los que conocen el municipio Santo Domingo Este, me pueden seguir mentalmente mientras leen: (atención Alfredo ponle caña a este asunto). Ubiquémonos en el Puente Juan Carlos, eso es en la autopista de Las Américas con Charles de Gaulle y la seguimos al norte hasta la carretera Mella, de ahí al oeste cruzando la sabana larga por la José Cabrera o por la Francisco Segura y Sandoval, hasta la avenida Venezuela. De la Venezuela, tomamos el sur hasta Las Américas y de Las Américas tomamos el Este hasta encontrarnos con la avenida San Vicente de Paul, y seguimos esta para llegar a la margen oriental del puente de la 17. Desde el puente a la Venezuela sur, hasta empalmar con el primer punto tocado en esta avenida

Este es nuestro cuadrante, (si el término pudiera aplicar), para el ensayo que pretendemos.

En Santo Domingo Este coordinamos con las autoridades municipales, los centros educativos, juntas de vecinos comprometidas por el sector en el cuadrante, munícipes dispuesto, y “conductores decentes”. ¿Para qué todo esto? Para crear una gran red de voluntarios inducidos a la vigilancia y al respeto del tránsito en ese perímetro.

Me explico mejor: Creamos allí una gran red de voluntarios, amigos del INTRANT, documentémoslo y codifiquémoslo a iniciativa propia, estos vigilante, estarán en servicio voluntario 24-7, porque su voluntariado se ejecuta concomitantemente al desarrollo se sus actividades cotidianas registrando y gravando los incidentes que observen sin intervención directa (sólo gravando ) y toda violación la reportará a un portal web , en el portal se depuran y determinan los vehículos involucrados en la violación al pare o la luz roja, etc.

Para completar asignemos algunos inspectores, tanto de la alcaldía, y del INTRANT como del voluntariado, con cuadras determinadas bajo su jurisdicción, que monitorean en unidades motorizadas y por drones de mediano alcance. (ya hay drones hasta a cien dólares) el discurrir del tránsito, con igual propósito. (estas son sólo ideas para la enunciación de un proyecto posible para perfeccionar mediante ensayo y error).

Dos cosas son indispensables para el éxito de un proyecto de esta naturaleza: primero, un gran porcentaje de voluntad con unos recursos mínimos indispensables y segundo sanciones ejemplarizadoras para quienes se determinen que a pesar de la advertencia siguen como “Pedro por su casa “violando la ley. (pero a lo contrario de ese Pedro que lo que hizo fue recuperar lo perdido al reconquistar con suma facilidad y poca resistencia para Aragón, del cual era rey, los territorios de Huesca y Barbastro. que estaba en manos de los árabes)

En New York, se podrá violar una luz, pero la sanción llega por correo, y no me digan que eso es allá, porque para imitar otras cosas no tan buenas, somos muy buenos. Yo le aseguro que no será por amor, sino por dolor de bolsillo, que aprenderemos a respetar la ley, como lo aprendieron los neoyorkinos y los ciudadanos del mundo que le visitan incluyendo a los del patio.

Alguien me dijo que aquí, no hay control de donde vive la gente, por lo tanto, ese ensayo está destinado al fracaso y yo digo es verdad, mientras organizamos eso, esa sanción la enviamos a la dirección que tengan y al registro del vehículo, alguien tendrá que acudir a sacar placa o seguro con esa matricula, si dudare de su violación se le presentaran las evidencias y la oportunidad de ira un tribunal a rebatirlas.

Los recursos que se destinen a este proyecto se emplearan en educación social, avisos, anuncio del plan de observación permanente, en principio estos provendrán del INTRANT y del municipio y luego se obtendrán como resultado de un porcentaje de los recursos que generen las sanciones a las violaciones que a través de éste se hayan detectado.

Usted puede o no, estar de acuerdo conmigo, pero si nos enfrascamos a una discusión teórica será pura teoría lo debatido, denme por lo menos el beneficio de la duda, no pidió nada del otro mundo, será por unos meses y su evaluación positiva o no, se ejecutará por resultados. Si no resulta, se aborta, total para algo serviría el ensayo, tal vez para no volver a intentarlo, pero yo le aseguro que cuando se corra la voz de la vigilancia y la sanción, habrá orden porque “puerco no se rasca en jabilla”. ¡Se oye o no se oye! Ahora si éste salió bien (me refiero al ensayo), se replicaría paulatinamente hasta que todos lo sintamos en todas partes. (para que no nos pase como “Barrio Seguro”, empezó muy bien, pero quisieron volar antes de gatear).

Una jornada de mil kilómetros empieza con un primer paso. Si queremos respuestas distintitas cambiemos las preguntas , Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, Y si corrieres, no tropezarás, Retén el consejo, no lo dejes; Guárdalo, porque eso es tu vida, a veces parece que lo que hacemos es una gota de agua en el mar, pero el mar seria menos sin esa gota, mas hace quien quiere, que quien puede, no es la velocidad la que determina el llegar sino la persistencia, Si no zarpas ahora quizás te quedes fondeado, no es tu amigo quien siempre te hace reír, sino el que a veces te saca lágrimas, ayer decía que si estuviera lo harías y hoy que estás, ¿qué te lo impide?, no es como empiezas sino como terminas lo que plasmará tu imagen. Los cuerdos jamás logran nada, el mundo debe su avance a los locos. O te lanzas a triunfar o te sientas a contemplar el paso de los triunfadores, es mejor un por si acaso que un yo pensé. Más la senda de los justos es como la luz de la aurora, Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Bueno… mañana será otro día. Hasta la próxima.

Nota: Yo me brindo como el primer voluntario.

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.