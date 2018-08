Dominicana comanda el cuartel 41 de El Bronx

NUEVA YORK.- El Alto Manhattan le dio la bienvenida cuando llegó a Estados Unidos en 1986. Sus padres, ambos dominicanos, entraron ilegalmente en busca de un mejor futuro para sus hijos. Después de 10 años pudieron arreglar su situación migratoria y traer a sus 7 hijos a Nueva York.

“Fue muy difícil aprender un idioma que no sabía. No sabía ni hablar ni la A, ni la B, ni la C. Me enseñaron en la high school y fue difícil adaptarme al sistema y adaptarme a la cultura que era diferente”, explico Flérida Veras, subinspectora del NYPD, comandante del cuartel 41 de El Bronx.

Veras nos cuenta que trabajó en varias tiendas de ropa y zapatos y hasta en una factoría mientras estudiaba al mismo tiempo. Muchas veces tenía que caminar una hora para ir a la escuela George Washington donde estudió la secundaria porque no tenia dinero para tomar el tren. Hoy recuerda esos sacrificios, que según ella, sirven de ejemplo para otros inmigrantes.

“Aprender el inglés y coger los exámenes, y fue difícil. Mucha dedicación muchos esfuerzos muchos trasnochos pero se puede, siempre y cuando haya una meta”, aseguró Veras.

Nueve años después de llegar a Nueva York se unió al NYPD. Con 23 años de carrera con el departamento de Policía, actualmente es subinspectora y la comandante a cargo del cuartel 41 en el Bronx.

“Yo quería servir, quería servir a una comunidad y a un país que me ha dado tanto. Tan agradecida, la policía me dado a mí alas y me ha enseñado que todo se puede”, añadió Veras.

Y como hija de padres que vinieron a este país indocumentados, la subinspectora Veras nos dice que al escuchar todo este ambiente anti inmigrante en el país, le da mucha tristeza.

“Me da pena, me da pena, porque yo sé que sin ese sueño que me otorgaron a mi, yo no estuviera donde estoy hoy. Fue un sueño que se hizo realidad porque ellos pudieron llegar y estar de indocumentados a documentados. Quisiera que también se le diera ellos la oportunidad que se me dio a mí”, dijo la subinspectora.

Veras nos cuenta que todavía tiene muchos familiares en el Alto Manhattan. Sus padres, abuela y tíos continúan viviendo en Inwood y los visita frecuentemente. Le gusta correr. Ha participado en el Maratón de Nueva York, en varios medio maratones y en un triatlón.

Fuente: NY1