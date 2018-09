Centro de España inaugura exposición “Conectando un chin y un chón”

SANTO DOMINGO.- El Centro Cultural de España recibe, nueva vez, el arte y el talento de Mónica Ferreras, ahora con su más reciente exposición individual “Conectando un chin y un chón” la cual se exhibirá en las sala Prats Ventós y María Ugarte.

En palabras de la artista “conectar es un proceso natural y lógico que nuestra mente usa para la memoria y el entendimiento entre otras tantas funciones, y de la cual no me había percatado antes. Solo la necesidad lo hizo obvio para mí”.

Esta es su decimoctava exposición individual en la que presenta su más reciente trabajo sobre la idea de las conexiones, siendo este un tema recurrente en su obra, lo ha abordado desde diferentes perspectivas: conexión-memoria, conexión-sanación individual, conexión-consciencia y sanación colectiva, conexión-consciencia universal y conexiones invisibles.

Y continúa diciendo “como consecuencia de este recorrido que he descrito brevemente aquí y por el cual he ido descubriendo por etapas el fascinante universo de las conexiones, me he abierto a la idea de que, de una manera u otra, todo en la infinidad del universo está conectado. Primero conectándonos con nuestro interior, desde lo micro, para luego poder conectarnos mejor hacia el exterior, hacia lo macro, para finalmente sentirnos parte de un entramado gigante e infinito de universos…así de esta manera vamos, dicho en buen dominicano, conectando un chin y un chón.”

La exposición contará con 16 obras: 6 pinturas, 7 dibujos, un collage, un performance sonoro, una pieza técnica mixta. Obras que encierran algo más que técnica y color. Son testimonio, leyenda, crónica y voz viva de sus experiencias.

of-am