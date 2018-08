Alcántara solicita respaldo comunidad dominicana para ganar las primarias

SANTO DOMINGO.- La senadora del estado de Nueva York, Marisol Alcántara, solicitó el apoyo de los dominicanos en capacidad de votar para ganar la repostulación del Partido Demócrata en las primarias del próximo 13 de septiembre.

“Nuestra comunidad tiene la oportunidad de mandar un mensaje en esas elecciones, porque si tú no votas, tú no cuentas”, afirmó la primera mujer de origen dominicano elegida al Senado de Nueva York en entrevistas concedidas recientemente a medios de la República Dominicana.

Informó que en dos años que lleva en el Senado aprobó al menos once proyectos, entre los cuales citó la Ley de Prevención del Suicidio, Traducción de Ordenes Judiciales de Protección, Ley de Transparencia de Tarifas para los Inquilinos, Ley de Preparación Millenial ante Desastres, apoyo a negocios de mujeres y minorías y Ley de Prevención del Envenenamiento por Plomo.

Asimismo, votó en favor de las leyes de Epidemia de Asma en Manhattan, de Seguridad y Salud para Personas Mayores y de Información sobre la Mortalidad Materna.

Además, patrocinó los proyectos de One Day Bill, protección a las cortes y de prácticas justas para trabajadores agrícolas.

En otro orden, Alcántara elogió la laboriosidad de la comunidad dominicana en la Gran Manzana y dijo que “en la Ciudad de Nueva York hay miles de nuestra gente que han creado pequeños negocios y empresas con su propio esfuerzo y a pesar de las vicisitudes que pasan por la falta de viviendas y las restricciones de Inmigración”.

“Eso es algo admirable, que nos enorgullece y nos honra como comunidad”, declaró.

Agregó que “los dominicanos son dueños de una gran cantidad de restaurantes, barberías, tiendas, supermercados, salones de belleza y de bases de taxis. Eso es algo muy bueno”.

Si embargo, aclaró que “en Nueva York ya no hay industrias y las factorías del pasado ya no existen, se han ido a otros países donde la mano de obra es más barata y donde no hay tantos controles medioambientales. Ese es un grave problema que afecta a nuestra comunidad”.

“Otro problema es el asunto de la renta. Por ejemplo, si una persona llega de la República, tiene que pagar unos mil 800 dólares mensuales por el alquiler de un apartamento con una sola habitación. Eso es muy caro”, sostuvo.